Merve Boluğur, 100 milyon TL\'lik teklifle Dubai\'ye gidiyor

Acemi Cadı, Aşk Yeniden, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı dizilerde rol alan ve sonrasında müzik sektörüne atılarak "Şşştt" adını verdiği şarkısını dinleyiciyle buluşturan Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi.

"BOL BOL DUBAİ VE KATAR'A GİDECEĞİM"

Arkadaşlarıyla Nişantaşı'nda görüntülenen Merve Boluğur, 2. Sayfa muhabiriyle sohbet etti. Ayaküstü yeni projelerinden bahseden ünlü isim, "Yeni yıl geldiği için yen umut ve heyecanlar var. Yeni projeler var. Dubai'ye gidiyorum. 100 milyon TL'lik teklif aldım. Orada kırmızı halıda yürüyeceğim, çok güzel olacak. Çok mutluyum. Katar ve Dubai'de bol bol işlerim olacak. Yurt dışından çok işler geliyor" dedi.

Oyuncu, "Ülkeyi terk mi edeceksiniz?" sorusuna da "Vallahi öyle görünüyor" cevabını vererek uzaklaştı.