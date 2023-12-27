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Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor - Son Dakika
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Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor

Oyunculuğun yanı sıra müzik sektörüne atılan Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif alarak Dubai'ye gideceğini söyledi.

27.12.2023 - 13:24,  Güncelleme: 13:56
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Acemi Cadı, Aşk Yeniden, Küçük Sırlar ve Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı dizilerde rol alan ve sonrasında müzik sektörüne atılarak "Şşştt" adını verdiği şarkısını dinleyiciyle buluşturan Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi.

"BOL BOL DUBAİ VE KATAR'A GİDECEĞİM"

Arkadaşlarıyla Nişantaşı'nda görüntülenen Merve Boluğur, 2. Sayfa muhabiriyle sohbet etti. Ayaküstü yeni projelerinden bahseden ünlü isim, "Yeni yıl geldiği için yen umut ve heyecanlar var. Yeni projeler var. Dubai'ye gidiyorum. 100 milyon TL'lik teklif aldım. Orada kırmızı halıda yürüyeceğim, çok güzel olacak. Çok mutluyum. Katar ve Dubai'de bol bol işlerim olacak. Yurt dışından çok işler geliyor" dedi.

Oyuncu, "Ülkeyi terk mi edeceksiniz?" sorusuna da "Vallahi öyle görünüyor" cevabını vererek uzaklaştı.

Merve Boluğur, iş için Dubai'ye gidiyor: 100 milyon TL'lik teklif aldım
Merve Boluğur, iş için Dubai'ye gidiyor: 100 milyon TL'lik teklif aldım
Merve Boluğur, 100 milyon TL\'lik teklifle Dubai\'ye gidiyor
YORUMLAR (3)
  • Serkan Basar: ne işi ve kimle bunuda açsaydın keşke :) Yanıtla 34 0
  • BACII SIRTLAYAN: ince işler :D 4 0
  • Bayram : Umrundami sence :) 100 milyonun onda birine yerli ve millilere hizmet yerine orada 100 milyon bunlar icin önemli olan sifirlarin sayisi gerisi kim nasil tarlayi sulamis önemli degil :) 2 0

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