Merve Dizdar, Ezgi Mola'nın bebeğinin adını ağzından kaçırdı: Can bizim canımız olacak - Son Dakika

Merve Dizdar, Ezgi Mola'nın bebeğinin adını ağzından kaçırdı: Can bizim canımız olacak

Son Güncelleme: 04.10.2023 09:04

Dün akşam bir ödül törenine katılan oyuncu Merve Dizdar, yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın hamileliğinden bahsederken bebeğin adının Can olacağını ağzından kaçırdı.

Masumlar Apartmanı rolündeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Ömer ve Magarsus dizilerindeki başarısıyla konuşulan Merve Dizdar, dün akşam Afife Tiyatro Ödülleri'ne katıldı. Tören öncesi basın mensuplarıyla konuşan Dizdar, hamilelik heyecanı yaşayan yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın bebeğine Can adını vereceklerini söyledi.

"CAN BİZİM CANIMIZ OLACAK"

Gazete Magazin'e verdiği röportajda teyze olacağı için yaşadığı mutluluktan bahseden Merve Dizdar, "Çok heyecanlıyım, teyze olacağım. İlk defa en yakın arkadaşlarımdan birine şahit olacağım. Bunun tarifi yok. Ne diyeceğimi bilemiyorum ama bekliyoruz az kaldı. Can bizim canımız olacak. Bize en büyük hediye. Çevresinde onu çok seven insanlar olacak. Adı Can olacak ama kim koydu bilmiyorum onu Ezgi'ye sorun" ifadelerini kullandı.

Merve Dizdar, Ezgi Mola'nın bebeğinin adını ağzından kaçırdı: Can bizim canımız olacak
Merve Dizdar, Ezgi Mola'nın bebeğinin adını ağzından kaçırdı: Can bizim canımız olacak
Merve Dizdar, Ezgi Mola'nın bebeğinin adını ağzından kaçırdı: Can bizim canımız olacak

Afife Tiyatro Ödülleri, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Ömer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Dizdar, Ezgi Mola'nın bebeğinin adını ağzından kaçırdı: Can bizim canımız olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merve Dizdar, Ezgi Mola'nın bebeğinin adını ağzından kaçırdı: Can bizim canımız olacak - Son Dakika
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