Merve Holefter'den Yeni Şarkı - Son Dakika
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Merve Holefter'den Yeni Şarkı

21.05.2022 00:50
Merve Holefter'den Yeni Şarkı

Söz yazarı ve besteci kimliği ile sayısız eseri yorumlanan Merve Holefter kariyerinin 6. single çalışması olan Alınsam'ı dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

Türk pop müziğini alternatif yorumu ile zenginleştiren Tuzlu Kahve, Maya, İstanbul, gibi sevilen eserlerinin ardından sözü ve bestesi kendisine, aranjesi başarı aranjör Barış Engürlü'ye ait Alınsam'ın klip yönetmenliği Mertcan Kesim tarafından gerçekleştirildi.

Alınsam 20 Mayıs Cuma günü Seyhan Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda yayında.

Merve Holefter - Alınsam

yine giymişsin zırhını çelikten

Ne istedin ki zaten delik deşik kalbimden

Her gün ama her gün sen yeniden doğarken

Bendeyse tükeniyor canlar cevaben

Çok ama çok seni çok seviyorum ben

Alınsam alınamıyorum

Darılsam darılamıyorum

Bu günahtan arınamıyorum

Ne suçum ne dayanamıyorum

Merve Holefter'den Yeni Şarkı
Merve Holefter'den Yeni Şarkı

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Kaynak: Snob Magazin

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