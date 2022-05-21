Merve Holefter'den Yeni Şarkı

Türk pop müziğini alternatif yorumu ile zenginleştiren Tuzlu Kahve, Maya, İstanbul, gibi sevilen eserlerinin ardından sözü ve bestesi kendisine, aranjesi başarı aranjör Barış Engürlü'ye ait Alınsam'ın klip yönetmenliği Mertcan Kesim tarafından gerçekleştirildi.
Alınsam 20 Mayıs Cuma günü Seyhan Müzik etiketi ile tüm dijital platformlarda yayında.
Merve Holefter - Alınsam
yine giymişsin zırhını çelikten
Ne istedin ki zaten delik deşik kalbimden
Her gün ama her gün sen yeniden doğarken
Bendeyse tükeniyor canlar cevaben
Çok ama çok seni çok seviyorum ben
Alınsam alınamıyorum
Darılsam darılamıyorum
Bu günahtan arınamıyorum
Ne suçum ne dayanamıyorum
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