Merve'nin diskalifiyesi Nisa'yı akıllara getirdi! Acun Ilıcalı, gelen tepkilere yanıt verdi - Son Dakika
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Merve'nin diskalifiyesi Nisa'yı akıllara getirdi! Acun Ilıcalı, gelen tepkilere yanıt verdi

12.04.2023 12:52

Survivor 2023'te Merve hakkında diskalifiye kararı alan Acun Ilıcalı'ya izleyiciler, Nisa Bölükbaşı ve diğer yarışmacıların zamanında oyunları bıraktığını hatırlatarak büyük tepki gösterdi. Survivor Ekstra'ya konuk olan Ilıcalı, vicdanının çok rahat olduğunu belirtirken, "Ben Nisa'ya dünyaları söyledim. Nisa bunu yapmadı ki. 3 aydır babasıyla ilgili konuşmayan Merve'nin 'Özledim' diyerek çekilmek istemesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te Merve'nin dokunulmazlık oyunundaki isteksiz tavırlarından ve takımının kaybetmesine sebep olduğu için gönüllüler takımından Merve'yi diskalifiye etti. Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın yarışma esnasında uyuyarak oyuna çıkmadığını hatırlayan seyirciler, Acun Ilıcalı'ya Merve'ye söylediklerinden dolayı tepki gösterdi.

"TÜM SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"

Dün gece Survivor Ekstra'ya konuk olan Acun Ilıcalı, eleştirilere cevap verdi. Merve'nin diskalifiye olmasıyla ilgili konuşan Ilıcalı, şunları söyledi: "Bizim için her yarışmanın gitmesi üzücü bir olay. Durumu özetlemek gerekirse; bir yarışmacı oyunda oynamıyor, günlerdir Survivor'dan ayrılmak istediğini söylüyor. Sorduğumda da kibarca aynı şeyleri yapmaya devam edeceğini söyledi. Bir yarışmacının takımına bilerek oyun kaybettirmesine izin veremeyiz. Merve bizim değerli biri, severim de. Tüm söylediklerimin arkasındayım. O gün Merve'ye her şeye anlattım."

Merve diskalifiye olunca herkes Nisa'yı hatırlatıp tepki göstermişti! Acun'dan cevap geldi

"BİR KİŞİ TAKIMA BU KADAR ZARAR VEREMEZ"

"Merve bana 'bir günlük böyle bir şey oldu. Ben devam etmek istiyorum, bir daha olmayacak' deseydi devam ederdi zaten. Bir yarışmacının bariz bir şekilde 4 sayıyı bilerek verdiğini yaşamadık. Siz hatırlıyor musunuz böyle bir şey? Başkalarının hakkına girmeyeceksin. Burada sana oy atacak olan seyircilere de yazık. Merve'yle bir sorunum yok, gördüğümde de sarmaş dolaş olurum ama oyunun içinde buna müsaade edemem. Bir kişi takıma bu kadar zarar veremez. Oyun kazandıktan sonra coşkulu bir şekilde sevgilisine armağan ediyordu. Ama ben 3 aydır babasıyla ilgili ağzından bir şey duymadım. Ben onun kalbini bilemem ama bu baba özlemi bize samimi gelmedi."

Merve diskalifiye olunca herkes Nisa'yı hatırlatıp tepki göstermişti! Acun'dan cevap geldi

"NİSA'YA DÜNYALARI SÖYLEDİM"

"Nisa'ya bir şey demediğim söylenmiş ama ben ona da neler neler söyledim. Ben Nisa'ya dünyaları söyledim. Nisa bunu yapmadı ki. O kendi oyununda oynamadı. Nisa bir kazandıkları bir ödül oyun oyununda oynamadığı için ona sitem etmiştim. O zaten komik bir şeydi. Fanatiklerin yaptığı yorumlara saygı duyuyorum. Vicdanen yüzde 200 rahatım. Ben Merve'yi de Turabi'yi de uyardım. Asena'ya 6 ödül cezası verdim. Herkesin hakkı bana emanet. Yarışmacı kasten oynamak istemiyorsa yarışmanın gidişatını korumak zorundayım. Seyircilerin benim Merve'ye sitemli konuşmama kızıyor.

"3 AYDIR BABASIYLA İLGİLİ KONUŞMADIĞI İÇİN BİZ TATMİN OLMADIK"

"Bir yarışmacının birleşme partisinden sonra 'babamı özledim' diyerek bırakmak istemesi bana mantıklı gelmiyor. Ben böyle bırakmak isteyen birini görmedim. 3 aydır babasıyla ilgili bir şey söylemediği için ekibimle ben hiç tatmin olmadık. Merve'nin karakteri ve iyi niyetiyle ilgili hiçbir lafım yok ama Survivor'da yaptığı kabul edilebilir değil."

Merve diskalifiye olunca herkes Nisa'yı hatırlatıp tepki göstermişti! Acun'dan cevap geldi
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Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve'nin diskalifiyesi Nisa'yı akıllara getirdi! Acun Ilıcalı, gelen tepkilere yanıt verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merve'nin diskalifiyesi Nisa'yı akıllara getirdi! Acun Ilıcalı, gelen tepkilere yanıt verdi - Son Dakika
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