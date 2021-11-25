Merve Oflaz, bir yılı aşkın süredir Allan Hakko ile aşk yaşıyor.

Merve Oflaz, yeni proje için senaryo okuduğunu da sözlerine ekledi.

Tasması olmayan köpeğine, "Kızım bekle" diye seslenen güzel oyuncu köpeğine koşarak yetişmeye çalıştı. Oflaz köpeğinin adını soran muhabirlere, "Adı Kızım. Sokakta buldum sahiplendim" yanıtını verdi.

Objektifleri görünce, "Beni bu halimle çekmeseydiniz" diyen Merve Oflaz , "Makyajsız halde yakalandım" diyerek güldü.

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