Merve Özbey Hastaneye Yatırıldı ve Konserlerini İptal Etti - Son Dakika

Merve Özbey Hastaneye Yatırıldı ve Konserlerini İptal Etti

Merve Özbey Hastaneye Yatırıldı ve Konserlerini İptal Etti
Son Güncelleme: 23.08.2023 19:24

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçirdiği operasyon sonrası yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle hastaneye yatırıldı. Özbey, doktorların tavsiyesiyle önümüzdeki günlerde vereceği 7 konseri iptal etmek zorunda kaldı. Durumu iyiye giden Özbey, en kısa zamanda sağlığına kavuşmayı ve konserlerine geri dönmeyi umuyor.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. Özbey, önümüzdeki günlerde vereceği 7 konseri iptal etti. Peki, Merve Özbey hasta mı? Merve Özbey'in hastalığı ne?

MERVE ÖZBEY HASTA MI?

Merve Özbey, "Bir süre önce geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti. Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorların tavsiyesiyle 30 Ağustos'a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Sağlık günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğim ile..." ifadelerini kullanmıştı.

Merve Özbey, hastane odasında çekilen videoda şu ifadeleri aktardı: Dün geceyi zor geçirmiş olsam da bugün enerjik uyandım. Hastanede zaman zor geçiyor. 6 ay kadardır sürüyor, bu uzun bir süreç benim için. Biraz durmam gerektiğini fark ettim. Ama durum iyiye gidiyor. En kısa zamanda çocuklarıma ve konserlerime kavuşmak istiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin, güzel haberler vereceğim günleri bekliyorum.

Merve Özbey, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Özbey Hastaneye Yatırıldı ve Konserlerini İptal Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merve Özbey Hastaneye Yatırıldı ve Konserlerini İptal Etti - Son Dakika
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