Meslektaşıyla aşk yaşıyor! İlk kez itiraf etti

Oyuncu Hande Doğandemir, önceki akşam Kuruçeşme Şanda Tiryaki Ocakbaşı çıkışı objektiflere takıldı.

Doğandemir, "Onur Tuna ile yeni bir aşka yelken açtığınız söyleniyor. Doğru mu?" sorusuna gülümsemekle yetindi.

Muhabirlerin "Onur Tuna ile aşkınız hayırlı olsun, sosyal medyada da Onur Bey'in fotoğrafının altına kalp emojisi koydunuz o da yanıt olarak kalp emojisi attı." yorumuna "Çok teşekkür ederim." demekle yetindi.

"FOTOĞRAFI KALDIRMADIM"

Hande Doğandemir ile Onur Tuna'nun aşk yaşadığını telefon kılıfındaki fotoğraf ele vermişti. Doğandemir, "Fotoğraf'ı kaldırdınız mı kılıfınızdan?" sorusuna, "Hayır kaldırmadım, duruyor." yanıtını verdi.

AŞK İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Öte yandan Hande Doğandemir geçtiğimiz aylarda da 'Daha İyi Bir Yarın' filminin setinde tanıştığı, kendisinden 6 yaş küçük oyuncu Yağızcan Konyalı ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Doğandemir, aşk iddiasını yalanlamıştı.

Ünlü oyuncu, "Bunu siz söylediniz. Biz aşk yaşadığımızı söylemedik. Hangi birini yalanlayalım? Olursa görürsünüz zaten. Yağız ile çok iyi arkadaşız, birbirimizi çok seviyoruz. Bizi yan yana da görebilirsiniz. Ama hayatımda birisi olursa yanımda görürsünüz." ifadelerini kullanmıştı.