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Mete Horozoğlu Hakkında Flaş İddia! Duyanlar Şaştı Kaldı - Son Dakika

Mete Horozoğlu Hakkında Flaş İddia! Duyanlar Şaştı Kaldı

08.02.2022 11:40
Mete Horozoğlu Hakkında Flaş İddia! Duyanlar Şaştı Kaldı

'Öyle Bir Geçer Ki Zaman'ın Soner'i, Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinin 'Zülfikar Ağa'sı oyuncu Mete Horozoğlu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Son dönemde dalış eğitimi alan Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı? İşte merak edilen o sorunun cevabı..

Snob Magazin'den gazeteci Arif Hür'ün haberine göre; "Bir dönem rol aldığı 'Öyle Bir Geçer Ki Zaman' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerle adından söz ettiren 46 yaşındaki Mete Horozoğlu, yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak kalmış durumda.

Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran Horozoğlu, uzun süredir ABD'de gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

"GENÇLERE DERS VERİYOR"

Son dönemde gençlere online oyunculuk atölyesi veren Mete Horozoğlu'nun oyunculuğu bıraktığı iddia edildi.

Horozoğlu, bundan böyle genç oyuncu adaylarının mesleki yönden gelişimlerine destek olacakmış.

SUALTI SPORLARINA MERAK SARDI

Mete Horozoğlu'nun bir süredir dalış eğitimi aldığı da ortaya çıktı.

Horozoğlu Los Angeles'ın güney kısmında yer alan Long Beach'de sık sık tüple dalış yapıyor. Uzun süredir setlerden uzak kalan Horozoğlu, huzuru Sualtı sporlarında bulmuş."

METE HOROZOĞLU KİMDİR?

Mete Horozoğlu kimdir, kaç yaşında; Mete Horozoğlu, 11 Ekim 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu 46 yaşındadır.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Ankara'da okudu. Mete Horozoğlu . 2001 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2001/2003 yılları arasında Tiyatro Anadolu'da oyunucu olarak çalıştı. Mete Horozoğlu . 2002 yılında İstanbul'a yerleşti. 2003/2004 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'da 2004/2005 sezonunda Çığır Sahnesi Oyuncuları'da 2005/2006 ve 2006/2007 sezonlarında Semaver Kumpanya okamak üzere Tiyatrolar da çalıştı.

Mete Horozoğlu, İstanbul'a yerleştikten sonra birçok Televizyon ve sinema çalışmaları yaptı.

Yanık Koza dizisi ulusal çapta tanınmasını sağlasa da Öyle Bir Geçer Zamanki dizisindeki Soner karakteri ile tanındı. 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Kayıp' ve 'Nefes: Vatan Sağolsun' gibi unutulmaz projelerde de rol aldı.

Mete Horozoğlu Hakkında Flaş İddia! Duyanlar Şaştı Kaldı
Mete Horozoğlu Hakkında Flaş İddia! Duyanlar Şaştı Kaldı
Mete Horozoğlu Hakkında Flaş İddia! Duyanlar Şaştı Kaldı

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Mete Horozoğlu, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Mete Horozoğlu Hakkında Flaş İddia! Duyanlar Şaştı Kaldı - Son Dakika Magazin


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