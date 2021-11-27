Metin Akpınar; "Stand-up hakkında konuşurken Cem'in oyunculuğu ile ilgili bir şeyler söyledim. Bir tweet atmış orada biraz gönül koymuş. Bu da beni çok üzdü. Kimsenin üzülmesini, kırılmasını zaten istemem, Cem'in kırılmasını hiç istemem" dedi.
Usta oyuncu Akpınar, "Sevdiğim, beni güldüren bir arkadaş. İyi de bir komedyen. Anlatmak istediğim sadece kompozisyonlara biraz daha özen göstermesi. Kara Komedi tiplemesi mesela mükemmeldi. Daha çok reklamdaki tiplemelerini özensiz bulduğumu söylemek istedim. Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam Cem'den ve sevenlerinden çok özür diliyorum" diyerek sözlerini sürdürdü.
Metin Akpınar, HaberGlobal'de katıldığı programda sunucu Candaş Tolga Işık'ın "Yeni nesil mizahı nasıl buluyorsunuz?" sorusuna yanıt vererek, Cem Yılmaz hakkında, "Zeki çok belki lakin iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand up da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Son Dakika › Magazin › Metin Akpınar'dan Cem Yılmaz'a mesaj: Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam özür dilerim! - Son Dakika Magazin