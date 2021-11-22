Metin Akpınar'dan çok konuşulacak Cem Yılmaz sözleri: Aktör kumaşı iyi değil

Haber Global'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Metin Akpınar oldu.

"İYİ KONUŞAN STAND-UPÇI YOK"

Çok önemli açıklamalarda bulunan usta oyuncu, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye'deki stand-upçılarla ilgili konuşan Metin Akpınar, "Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand-up'da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ MİZAH

Metin Akpınar, "Ben rafine bulmuyorum. Biraz seviyesiz buluyorum. Maalesef. Eski çizerleri de özlüyorum. Mizah yazısı yazılmaz hale geldi." şeklinde konuştu.