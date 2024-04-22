Metin Akpınar'ın ikiz kızları resmiyet kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Metin Akpınar'ın ikiz kızları resmiyet kazandı

Metin Akpınar\'ın ikiz kızları resmiyet kazandı

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden olan ikiz kızları, DNA testi sonucuyla resmiyet kazandı. İkizlerin annesi Suphiye Orancı da bulunmuş ancak açıklama yapmamıştı. Oyuncu Nilgün Belgün ise ilişki ve kararların iki kişilik olduğunu belirterek, bir kadının karşısındaki erkeğin fikrini almadan çocuk doğurmaması gerektiğini söyledi.

22.04.2024 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilçam'ın en ünlü isimlerinden Metin Akpınar'ın, 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. DNA testi sonucuyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızları olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

Suphiye Orancı kaçıyor

İkiz kardeşinin dışında iki ablası daha olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, son olarak annesi Suphiye Orancı'ya ulaşabilmek için Müge Anlı'nın programına katılmıştı.

Anne Suphiye Orancı bulunmuş, ancak bir açıklama yapmak istememişti. Türkiye'nin konuştuğu bu olayla ilgili birçok yorum yapılırken dikkat çeken bir açıklama da oyuncu Nilgün Belgün'den geldi.

Oyuncu Nilgün Belgün, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İlişki ve kararlar iki kişiliktir"

"Başıma bir şey gelmeyecekse; bir kadın ne ilişki yaşarsa yaşasın karşısındaki erkeğin fikrini almadan çocuk doğurmamalı. İlişki ve kararlar iki kişiliktir.

"Bir hata 4 kez yapılırsa o artık zevke girer"

Hadi bir kez hata oldu diyelim 'Bir hata 4 kez yapılırsa o artık zevke girer' diye bir söz vardır."

Metin Akpınar'ın ikiz kızları resmiyet kazandı

Kaynak: Magazinkolik

Metin Akpınar, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Metin Akpınar'ın ikiz kızları resmiyet kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yasin Bulun ve Burak Irmak, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluşuyor
    13:10 Yasin Bulun ve Burak Irmak, Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluşuyor

    Yasin Bulun ve Burak Irmak, Bostancı Gösteri Merkezi'nde güncel ve arabesk şarkılar, alternatif müzik ve türkülerden oluşan repertuarlarıyla konser verecek. Organizasyon 8 Mayıs Çarşamba akşamı saat 21.00'de gerçekleşecek. Yasin Bulun ve Burak Irmak, kendi şarkılarının yanı sıra popüler eserleri ve duayen sanatçıların eserlerini de müzikseverlerle paylaşacak. Tüm müzik tutkunları 8 Mayıs akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'ne davetlidir.

  • ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD'deki Varlıklarının Satışını İçeren Tasarıyı Kabul Etti
    13:09 ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD'deki Varlıklarının Satışını İçeren Tasarıyı Kabul Etti

    ABD Temsilciler Meclisi, dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, ByteDance'ın TikTok'u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi var. Tasarı, Senato'daki oylamanın ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.

  • Survivor 'Birleşme Partisi'nde yarışmacılar şarkı söyledi
    11:10 Survivor 'Birleşme Partisi'nde yarışmacılar şarkı söyledi

    Survivor 'Birleşme Partisi'nde yarışmacılar hem söyledi hem eğlendi. Banu Kunt Işık, Oya Şar ve Sinem Yalçınkaya tarafından puan verilen şarkı yarışmasında, Acun Ilıcalı ve Demet Akalın yorumladı. Yarışmacılar ses performanslarıyla dikkat çekti ve en iyi performansı sergileyen Özgür Tetik oldu. Diğer yarışmacı ise seyircilerin oylarıyla belirlenecek.

  • Cem Yılmaz, Isırılmış Kurabiye Fotoğrafı Paylaştı
    11:10 Cem Yılmaz, Isırılmış Kurabiye Fotoğrafı Paylaştı

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Acıbadem kurabiyesi fotoğrafı paylaştı. Paylaşım, Sarıkaya'ya gönderme olarak yorumlandı. Yılmaz, eleştirilere ise sosyal medyadan ateş püskürdü.

  • Mahsun Kırmızıgül'ün Dinle şarkısı 23 Nisan etkinliklerinde kullanılamadı
    11:09 Mahsun Kırmızıgül'ün Dinle şarkısı 23 Nisan etkinliklerinde kullanılamadı

    Ankara'da bir okulda çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında kullanılacak olan Mahsun Kırmızıgül'ün Dinle şarkısı, okul müdürü tarafından yasaklandı. Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukların bu durumdan çok üzgün olduklarını belirtti ve müdüre tepki gösterdi.

  • Caveman Karikatürleriyle Tanınan Sanatçı Tayyar Özkan İlk Kişisel Sergisini Açıyor
    03:11 Caveman Karikatürleriyle Tanınan Sanatçı Tayyar Özkan İlk Kişisel Sergisini Açıyor

    Heavy Metal Dergisi'nde 25 yıl boyunca Caveman karikatürleri çizen Tayyar Özkan, asıl yeteneği olan resim yapmaya başladı. İstanbul'da iki yıldır resim çalışmalarına devam eden sanatçı, Artvizyon Gallery'de ilk kişisel sergisini düzenleyecek. Caveman karakteri, akrilik tablolarda yorumlanarak farklı bir boyut kazandı.

  • Sermiyan Midyat, Nişantaşı'nda kaza geçirdi
    03:11 Sermiyan Midyat, Nişantaşı'nda kaza geçirdi

    Oyuncu Sermiyan Midyat, Nişantaşı'ndaki AVM içindeki eczaneden çıktıktan sonra aracına binerken bir motorlu kurye tarafından çarpıldı. Midyat, kaza sonrası şok yaşadığını ve kuryeye üzüldüğünü belirtti.

  • Ünlü oyuncu Aslı Omağ'ın şarkıcı sevgilisi Emre Yeşil hayatını kaybetti
    03:10 Ünlü oyuncu Aslı Omağ'ın şarkıcı sevgilisi Emre Yeşil hayatını kaybetti

    Başarılı oyuncu Aslı Omağ'ın Dolapdere Big Gang grubunun eski solisti sevgilisi Emre Yeşil, uzun süredir mücadele ettiği sağlık problemleri sonucu hayatını kaybetti. Omağ, sosyal medya hesabından acı haberi duyurarak Yeşil'in cenazesinin 21 Nisan Pazar günü öğlen namazını müteakip Altunizade Marmara İlahiyat Camii'nden kaldırılacağını belirtti.

  • Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık
    20:57 Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık

    Son günlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı düşünülen ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisine yönelik eleştirilere sert yanıt verdi. X hesabından paylaşım yapan Yılmaz, ''Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki geri zekalı yine kendine bir eğlence bulmuş. Nedense benimle bulmuş. Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın. İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var.'' ifadelerini kullandı.

  • İbrahim Tatlıses'in Kardeşi Hüseyin Tatlı'nın Makyaj Yaptığı Anlar Büyük İlgi Gördü
    19:11 İbrahim Tatlıses'in Kardeşi Hüseyin Tatlı'nın Makyaj Yaptığı Anlar Büyük İlgi Gördü

    Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı'nın makyaj yaptığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tatlı'nın paylaştığı videoda abisi İbrahim Tatlıses'in maço erkek imajının tam tersi olan makyajlı hali, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Birçok kişi, 'Abiniz İbrahim Tatlıses görmesin' yorumunu yaparken, Tatlı ise 'Kızınız varsa katlanacaksınız ama bu fazla oldu be' şeklinde espri yaptı.


12:31 Mermili, gecelikli işkence sanıklarının cezası belli oldu Mermili, gecelikli işkence sanıklarının cezası belli oldu
11:01 ABD İsrail ordusuna yaptırım kararı aldı, Netanyahu “Tüm gücümle savaşacağım“ karşılığı verdi ABD İsrail ordusuna yaptırım kararı aldı, Netanyahu "Tüm gücümle savaşacağım" karşılığı verdi
10:36 Özgür Özel: Millet erken seçim isterse, ben de haydi derim Özgür Özel: Millet erken seçim isterse, ben de haydi derim
09:49 Küflü çikolata krizi tırmanıyor 2 büyük zincir market Patiswiss ürünlerini raflardan kaldırdı Küflü çikolata krizi tırmanıyor! 2 büyük zincir market Patiswiss ürünlerini raflardan kaldırdı
09:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl sonra Irak’a gidiyor 20’den fazla anlaşma imzalanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 yıl sonra Irak'a gidiyor! 20'den fazla anlaşma imzalanacak
11:45 BİM’in Kanada’dan davet aldığı iddia edildi CEO Haluk Dörtlüoğlu’ndan yanıt gecikmedi BİM'in Kanada'dan davet aldığı iddia edildi! CEO Haluk Dörtlüoğlu'ndan yanıt gecikmedi
10:49 Kız kaçırma meselesi bir anneyi çocuğunun gözü önünde canından etti Kız kaçırma meselesi bir anneyi çocuğunun gözü önünde canından etti
10:46 Kuzey Kore’den Japon Denizi’ne balistik füze Kriz masası kuruldu Kuzey Kore'den Japon Denizi'ne balistik füze! Kriz masası kuruldu
10:23 2. katta suçüstü yakalanan azılı hırsız ile polis ekibi evde mahsur kaldı 2. katta suçüstü yakalanan azılı hırsız ile polis ekibi evde mahsur kaldı
10:05 CHP’den emeklilerle ilgili yeni hamle Özgür Özel duyurdu CHP'den emeklilerle ilgili yeni hamle! Özgür Özel duyurdu
09:36 Aracında tiner içip kendini ateşe verdi Aracında tiner içip kendini ateşe verdi
09:32 Meteorolojiden 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı Meteorolojiden 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı
08:57 Uçuruma devrilen minibüs yandı: 4 ölü, 17 yaralı Uçuruma devrilen minibüs yandı: 4 ölü, 17 yaralı
08:42 Şanlıurfa’da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi Şanlıurfa'da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 13:16:14. #1.11#
SON DAKİKA: Metin Akpınar'ın ikiz kızları resmiyet kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement