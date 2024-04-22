Metin Akpınar\'ın ikiz kızları resmiyet kazandı

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Yeşilçam'ın en ünlü isimlerinden Metin Akpınar'ın, 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. DNA testi sonucuyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızları olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

Suphiye Orancı kaçıyor

İkiz kardeşinin dışında iki ablası daha olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, son olarak annesi Suphiye Orancı'ya ulaşabilmek için Müge Anlı'nın programına katılmıştı.

Anne Suphiye Orancı bulunmuş, ancak bir açıklama yapmak istememişti. Türkiye'nin konuştuğu bu olayla ilgili birçok yorum yapılırken dikkat çeken bir açıklama da oyuncu Nilgün Belgün'den geldi.

Oyuncu Nilgün Belgün, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İlişki ve kararlar iki kişiliktir"

"Başıma bir şey gelmeyecekse; bir kadın ne ilişki yaşarsa yaşasın karşısındaki erkeğin fikrini almadan çocuk doğurmamalı. İlişki ve kararlar iki kişiliktir.

"Bir hata 4 kez yapılırsa o artık zevke girer"

Hadi bir kez hata oldu diyelim 'Bir hata 4 kez yapılırsa o artık zevke girer' diye bir söz vardır."