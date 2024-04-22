Yeşilçam'ın en ünlü isimlerinden Metin Akpınar'ın, 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. DNA testi sonucuyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızları olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.
Suphiye Orancı kaçıyor
İkiz kardeşinin dışında iki ablası daha olduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, son olarak annesi Suphiye Orancı'ya ulaşabilmek için Müge Anlı'nın programına katılmıştı.
Anne Suphiye Orancı bulunmuş, ancak bir açıklama yapmak istememişti. Türkiye'nin konuştuğu bu olayla ilgili birçok yorum yapılırken dikkat çeken bir açıklama da oyuncu Nilgün Belgün'den geldi.
Oyuncu Nilgün Belgün, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"İlişki ve kararlar iki kişiliktir"
"Başıma bir şey gelmeyecekse; bir kadın ne ilişki yaşarsa yaşasın karşısındaki erkeğin fikrini almadan çocuk doğurmamalı. İlişki ve kararlar iki kişiliktir.
"Bir hata 4 kez yapılırsa o artık zevke girer"
Hadi bir kez hata oldu diyelim 'Bir hata 4 kez yapılırsa o artık zevke girer' diye bir söz vardır."
Son Dakika › Magazin › Metin Akpınar'ın ikiz kızları resmiyet kazandı - Son Dakika
Yasin Bulun ve Burak Irmak, Bostancı Gösteri Merkezi'nde güncel ve arabesk şarkılar, alternatif müzik ve türkülerden oluşan repertuarlarıyla konser verecek. Organizasyon 8 Mayıs Çarşamba akşamı saat 21.00'de gerçekleşecek. Yasin Bulun ve Burak Irmak, kendi şarkılarının yanı sıra popüler eserleri ve duayen sanatçıların eserlerini de müzikseverlerle paylaşacak. Tüm müzik tutkunları 8 Mayıs akşamı Bostancı Gösteri Merkezi'ne davetlidir.
ABD Temsilciler Meclisi, dünyaca ünlü sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, ByteDance'ın TikTok'u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi var. Tasarı, Senato'daki oylamanın ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulacak.
Survivor 'Birleşme Partisi'nde yarışmacılar hem söyledi hem eğlendi. Banu Kunt Işık, Oya Şar ve Sinem Yalçınkaya tarafından puan verilen şarkı yarışmasında, Acun Ilıcalı ve Demet Akalın yorumladı. Yarışmacılar ses performanslarıyla dikkat çekti ve en iyi performansı sergileyen Özgür Tetik oldu. Diğer yarışmacı ise seyircilerin oylarıyla belirlenecek.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Acıbadem kurabiyesi fotoğrafı paylaştı. Paylaşım, Sarıkaya'ya gönderme olarak yorumlandı. Yılmaz, eleştirilere ise sosyal medyadan ateş püskürdü.
Ankara'da bir okulda çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında kullanılacak olan Mahsun Kırmızıgül'ün Dinle şarkısı, okul müdürü tarafından yasaklandı. Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukların bu durumdan çok üzgün olduklarını belirtti ve müdüre tepki gösterdi.
Heavy Metal Dergisi'nde 25 yıl boyunca Caveman karikatürleri çizen Tayyar Özkan, asıl yeteneği olan resim yapmaya başladı. İstanbul'da iki yıldır resim çalışmalarına devam eden sanatçı, Artvizyon Gallery'de ilk kişisel sergisini düzenleyecek. Caveman karakteri, akrilik tablolarda yorumlanarak farklı bir boyut kazandı.
Oyuncu Sermiyan Midyat, Nişantaşı'ndaki AVM içindeki eczaneden çıktıktan sonra aracına binerken bir motorlu kurye tarafından çarpıldı. Midyat, kaza sonrası şok yaşadığını ve kuryeye üzüldüğünü belirtti.
Başarılı oyuncu Aslı Omağ'ın Dolapdere Big Gang grubunun eski solisti sevgilisi Emre Yeşil, uzun süredir mücadele ettiği sağlık problemleri sonucu hayatını kaybetti. Omağ, sosyal medya hesabından acı haberi duyurarak Yeşil'in cenazesinin 21 Nisan Pazar günü öğlen namazını müteakip Altunizade Marmara İlahiyat Camii'nden kaldırılacağını belirtti.
Son günlerde eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya gönderme yaptığı düşünülen ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisine yönelik eleştirilere sert yanıt verdi. X hesabından paylaşım yapan Yılmaz, ''Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki geri zekalı yine kendine bir eğlence bulmuş. Nedense benimle bulmuş. Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın. İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var.'' ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı'nın makyaj yaptığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tatlı'nın paylaştığı videoda abisi İbrahim Tatlıses'in maço erkek imajının tam tersi olan makyajlı hali, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Birçok kişi, 'Abiniz İbrahim Tatlıses görmesin' yorumunu yaparken, Tatlı ise 'Kızınız varsa katlanacaksınız ama bu fazla oldu be' şeklinde espri yaptı.
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