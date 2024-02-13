Metin Zakoğlu, Şehir Tiyatroları çalıştayına davet edilmemesini eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Metin Zakoğlu, Şehir Tiyatroları çalıştayına davet edilmemesini eleştirdi

Metin Zakoğlu, Şehir Tiyatroları çalıştayına davet edilmemesini eleştirdi

Ünlü tiyatrocu Metin Zakoğlu, Şehir Tiyatrolarının düzenlediği '100 Yıllık Ayna' çalıştayına davet edilmemesini sert sözler ile eleştirdi. Zakoğlu, kendisinin daha önce de Şehir Tiyatrolarında görev aldığını belirterek tepkisini dile getirdi. Ayrıca, birçok tiyatrocu da bu çalıştaya davet edilmediği iddia edildi.

13.02.2024 18:14  Güncelleme: 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zakoğlu; Daha önce kendisinin de Şehir Tiyatrolarında görev aldığını belirterek "Eğer tiyatrodan konuşulacaksa, hele farklı yollardan beni unutamazsın. Unutursan,unutan kimse o unutulan olur" diyerek tepkisini dile getirdi.

DurakMedya'da yer alan habere göre geçtimiz günlerde büyük bir trafik kazası atlatan ve ölümden dönen ünlü tiyatrocu Metin Zakoglu, Şehir Tiyatrolarının düzenlediği " 100 Yıllık Ayna" çalıştayına davet edilmemesini sert sözler ile eleştirdi.

metinzakoglu-aciklama.jpg

Şehir Tiyatrolarına tepkisini dile getiren ünlü tiyatrocu yaptığı projeler ile kendisinin en başta davet edilmesi gerektiğini söyledi. Zakoğlu, "Şehir tiyatroları, üstelik eski kurumum "100 yıllık ayna" çalıştayı yapıyor. Evde tiyatro gibi ülkede örnek teşkil etmiş bir tiyatro kavramını ortaya atıp yıllarca yaşatmış olan beni bu kurultaya davet etmiyor. Eğer tiyatrodan konuşulacaksa, hele farklı yollardan beni unutamazsın. Unutursan, unutan kimse o unutulan olur" dedi.

Ünlü tiyatrocu dışında bir çok tiyatrocunun da bu çalıştaya davet edilmediği öne sürüldü.

Kaynak: Magazinkolik

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ünlüler, Medya, Magazin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Metin Zakoğlu, Şehir Tiyatroları çalıştayına davet edilmemesini eleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 20:00:18. #1.11#
SON DAKİKA: Metin Zakoğlu, Şehir Tiyatroları çalıştayına davet edilmemesini eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement