Metin Zakoğlu, Şehir Tiyatroları çalıştayına davet edilmemesini eleştirdi

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Zakoğlu; Daha önce kendisinin de Şehir Tiyatrolarında görev aldığını belirterek "Eğer tiyatrodan konuşulacaksa, hele farklı yollardan beni unutamazsın. Unutursan,unutan kimse o unutulan olur" diyerek tepkisini dile getirdi.

DurakMedya'da yer alan habere göre geçtimiz günlerde büyük bir trafik kazası atlatan ve ölümden dönen ünlü tiyatrocu Metin Zakoglu, Şehir Tiyatrolarının düzenlediği " 100 Yıllık Ayna" çalıştayına davet edilmemesini sert sözler ile eleştirdi.

Şehir Tiyatrolarına tepkisini dile getiren ünlü tiyatrocu yaptığı projeler ile kendisinin en başta davet edilmesi gerektiğini söyledi. Zakoğlu, "Şehir tiyatroları, üstelik eski kurumum "100 yıllık ayna" çalıştayı yapıyor. Evde tiyatro gibi ülkede örnek teşkil etmiş bir tiyatro kavramını ortaya atıp yıllarca yaşatmış olan beni bu kurultaya davet etmiyor. Eğer tiyatrodan konuşulacaksa, hele farklı yollardan beni unutamazsın. Unutursan, unutan kimse o unutulan olur" dedi.

Ünlü tiyatrocu dışında bir çok tiyatrocunun da bu çalıştaya davet edilmediği öne sürüldü.