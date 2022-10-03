MFÖ İLE ZAMANSIZ ŞARKILAR ÜÇÜNCÜ KEZ KURUÇEŞME'DE! - Son Dakika
Üye Girişi

MFÖ İLE ZAMANSIZ ŞARKILAR ÜÇÜNCÜ KEZ KURUÇEŞME'DE!

03.10.2022 20:37
MFÖ İLE ZAMANSIZ ŞARKILAR ÜÇÜNCÜ KEZ KURUÇEŞME'DE!

Yoğun istek üzerine üçüncü kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşan MFÖ, hafızalara kazınan bir konsere daha imza attı.

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi önceki akşam müziğin efsanesi MFÖ grubunu ağırladı.

Dinleyicisiyle boğazın ışıltılı görüntüsü altında buluşan ünlü sanatçılar, dillere pelesenk olan klasikleriyle hayranlarına eşsiz bir müzik ziyafeti sundular.

"SİZ OLMADAN MFÖ OLMUYOR"

Yoğun istek üzerine üçüncü kez Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşan MFÖ, hafızalara kazınan bir konsere daha imza attı.

'Mazeretim Var' şarkısıyla açılışı yapan MFÖ, ilk dakikalarda müthiş enerjisini dinleyicilerine geçirdi.

Müzikseverlere "Bugün sizlerle birlikte güzel bir koro oluşturacağız. Sahneden çok iyi görünüyorsunuz.

Bir yanda boğaz ve gemiler bir yanda ise siz…" sözleriyle seslenen MFÖ, alkış yağmuruna tutuldu.

Dillere destan şarkılarını eşsiz performanslarıyla sahneye taşıyan efsane grup, seyircilerini bir kez daha mest etti.

'Ah Bu Ben', 'Psikopat', 'Yaşın 19' gibi geçmişten bu yana müzikseverlerin unutamadığı şarkıları, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde yankılandı.

Ünlü sanatçılar, "Biz seyirciyle birlikte şarkı söylemeye alışık olduğumuz için siz olmadan MFÖ olmuyor!" diyerek 'Umudum Var' parçasını sevenlerine ithafen söyledi.

MFÖ'DEN MÜZİKSEVERLERE YILDIZLI ON

MFÖ, klasikleşen ses oyunu ile konserini şova dönüştürdü. Seyircilerini davet ettikleri oyun ile ortaya eğlenceli anlar çıktı.

Hayranlarının performansları MFÖ'den tam not aldı.

MFÖ İLE ZAMANSIZ ŞARKILAR

MFÖ hayranları, kimi zaman şarkıların enerjisiyle yerinde duramadı kimi zaman ise bir aşk şiirine benzeyen parçaların melodisiyle duygu dolu anlar yaşadı.

Ara ara telefonlarının ışıklarını açarak tüm konser alanını aydınlatan müzikseverler, Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da görsel bir şölen yaşattı.

Konserin sonunda 'Ele Güne Karşı' şarkısını MFÖ'nün ricası üzerine seyirciler seslendirdi.

Efsanevi grubun coşkusuyla daha da hareketlenen müzikseverler, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde unutamayacakları bir gece yaşadı.

YORUMLAR
500
Kaynak: Magazinkolik

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MFÖ İLE ZAMANSIZ ŞARKILAR ÜÇÜNCÜ KEZ KURUÇEŞME'DE! - Son Dakika

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.

Son Dakika
00:51 Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Odalarında görünce çığlık atıp kaçtılar
00:22 Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde Türkiye'de yapılan bir yemek de var! Fark eden Türkler büyük şaşkınlık yaşıyor
00:01 Bloomberg'den şaşırtan iddia: Türkiye, Rusya'ya yapılan doğal gaz ödemeleri için erteleme istedi
23:48 Şarkıcı Haluk Levent, "Hesabımız çalındı" diyerek yardım bekleyen ailelerden istenilen parayı paylaştı
23:33 7 bin yıllık mezar bulan arkeologlar büyük şaşkınlık yaşadı: Bu manzara çok ürkütücü
23:17 ABD'den Türkiye ile gerilimi tırmandıracak bir hamle daha! Rum askerlerine eğitim verecekler
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 04:18:25. #1.12#
SON DAKİKA: MFÖ İLE ZAMANSIZ ŞARKILAR ÜÇÜNCÜ KEZ KURUÇEŞME'DE! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement