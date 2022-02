Mihrimah Sultan'ın Kızı Büyüdü! Son Hali Şaşırttı - Son Dakika

Snob Magazin'de yer alan habere göre; İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören ve henüz 20 yaşındaki genç yıldız Kayra Zabcı, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine topluyor. 13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler alan Zabcı, ardından oyunculuk kariyerine hızlıca adım atmıştı.

NURGÜL YEŞİLÇAY'A OLAN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

"Vatanım Sensin", "Doğduğun Ev Kaderindir", "Aşktan Kaçılmaz" gibi birçok başarılı yapımda ve reklam filmlerinde yer alan Zabcı'nın kariyerindeki dönüm noktası ise "Muhteşem Yüzyıl" oldu. Dizide Mihrimah Sultan'ın kızı rolüyle öne çıkan yetenekli oyuncu, "Gülperi" dizisinde ise Nurgül Yeşilçay'ın gençliğini canlandırmış ve Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkatleri çekmişti.

Genç yıldız Kayra Zabcı şu sıralar TV 8 ekranlarında her gün yayınlanmaya başlayan "Canım Annem" dizisinde Oya karakterini canlandırıyor.

KAYRA ZABCI KİMDİR?

Kayra Zabcı Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Memleketi aslen Malatya'dır. 2006 yılında başladığı oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve filmde rol aldı. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Sahne hayatına çok küçük yaşlarda adım atan Kayra Zabcı 9 – 14 yaş arasında düzenlenen "Best Model Çocuk Türkiye'nin prensesi" birincisi seçildi. Ardından 2013 yılında düzenlenen "Best Child Model of the World" "Dünya Çocuk güzellik yarışmasında" birinci oldu.

Kayra Zabcı lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimine İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde sürdürdü. Kameraların karşısına ilk kez 2006 yapımı "Küçük Kıyamet" sinema filminde rol aldı. 2013 yılında ilk defa "Harem" adlı dizide rol aldı. Ardından pek çok dizi filmde rol aldı. 2019 yılında "Gülperi" dizisinde ve 2020 yılında "Doğduğun Ev Kaderindir" dizilerinde rol alan Kayra Zabcı bekar olup yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.