Mihrimah Sultan'ın Kızı Büyüdü! Son Hali Şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

Mihrimah Sultan'ın Kızı Büyüdü! Son Hali Şaşırttı

28.02.2022 15:26
Mihrimah Sultan'ın Kızı Büyüdü! Son Hali Şaşırttı

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Mihrimah Sultan'ın kızı rolündeki Kayra Zabcı artık büyüdü. Nurgül Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkat çeken yetenekli oyuncu, yeni dizisi "Canım Annem" ile her gün TV 8 ekranlarında boy gösteriyor. İşte genç oyuncunun son hali...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören ve henüz 20 yaşındaki genç yıldız Kayra Zabcı, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine topluyor. 13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler alan Zabcı, ardından oyunculuk kariyerine hızlıca adım atmıştı.

NURGÜL YEŞİLÇAY'A OLAN BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

"Vatanım Sensin", "Doğduğun Ev Kaderindir", "Aşktan Kaçılmaz" gibi birçok başarılı yapımda ve reklam filmlerinde yer alan Zabcı'nın kariyerindeki dönüm noktası ise "Muhteşem Yüzyıl" oldu. Dizide Mihrimah Sultan'ın kızı rolüyle öne çıkan yetenekli oyuncu, "Gülperi" dizisinde ise Nurgül Yeşilçay'ın gençliğini canlandırmış ve Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkatleri çekmişti.

Genç yıldız Kayra Zabcı şu sıralar TV 8 ekranlarında her gün yayınlanmaya başlayan "Canım Annem" dizisinde Oya karakterini canlandırıyor.

KAYRA ZABCI KİMDİR?

Kayra Zabcı Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Memleketi aslen Malatya'dır. 2006 yılında başladığı oyunculuk kariyerinde birçok dizi ve filmde rol aldı. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Sahne hayatına çok küçük yaşlarda adım atan Kayra Zabcı 9 – 14 yaş arasında düzenlenen "Best Model Çocuk Türkiye'nin prensesi" birincisi seçildi. Ardından 2013 yılında düzenlenen "Best Child Model of the World" "Dünya Çocuk güzellik yarışmasında" birinci oldu.

Kayra Zabcı lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimine İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde sürdürdü. Kameraların karşısına ilk kez 2006 yapımı "Küçük Kıyamet" sinema filminde rol aldı. 2013 yılında ilk defa "Harem" adlı dizide rol aldı. Ardından pek çok dizi filmde rol aldı. 2019 yılında "Gülperi" dizisinde ve 2020 yılında "Doğduğun Ev Kaderindir" dizilerinde rol alan Kayra Zabcı bekar olup yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

Mihrimah Sultan'ın Kızı Büyüdü! Son Hali Şaşırttı
Mihrimah Sultan'ın Kızı Büyüdü! Son Hali Şaşırttı
Mihrimah Sultan'ın Kızı Büyüdü! Son Hali Şaşırttı
Mihrimah Sultan'ın Kızı Büyüdü! Son Hali Şaşırttı

YORUMLAR
500
Yeşim Dalgıçer'den Ödüllük Performans Yeşim Dalgıçer'den Ödüllük Performans İMAMOĞLU YENİ METROBÜS ARACINI TEST ETTİ İMAMOĞLU YENİ METROBÜS ARACINI TEST ETTİ

Muhteşem Yüzyıl, Nurgül Yeşilçay, Mihrimah Sultan, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Mihrimah Sultan'ın Kızı Büyüdü! Son Hali Şaşırttı - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Kripto para dünyasından ilk açıklama! Binance, Rus kullanıcıların hesaplarını dondurmayacak
15:11 Eski ve yeni karısıyla kamera karşısına geçti! Tayfun Duygulu: Bu bir müzik çalışması
15:09 Kremlin'den, yaptırımlara cevap geldi: Çıkarlarımız çerçevesinde cevap vereceğiz
15:02 Bütün dünyadaki nükleer bombalar aynı anda patlarsa ne olur?
14:57 10 ay önce İsrail'i destekleyen Zelenskiy'e, verdiği cevabı tekrar hatırlattı: Rus uçakları Kiev, Kharkiv ve Odessa'yı bombaladığında anlarsın
14:54 Barış için uzlaşılacak mı? Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakerelerden ilk kareler geldi
14:54 Ankara'da tarihi gün: 6 muhalefet partisi liderleri imzayı attı! İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem vaatleri!
14:50 Avrupa Birliği'nden Zelenski'ye yanıt geldi: 27 üye ülke arasında anlaşmazlıklar var
14:39 Rusya'nın SWIFT sisteminin dışına çıkarılması, ülkenin 400 milyar dolarına ulaşmasını engelleyebilir!
14:30 Üç Kuruş dizisi bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Efe bu sefer Kartal'ı tutuklayabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 15:33:38. #1.11#
SON DAKİKA: Mihrimah Sultan'ın Kızı Büyüdü! Son Hali Şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement