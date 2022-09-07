Ebrar Karakurt'un Annesini Görenler Şoke Oldu! - Son Dakika
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Ebrar Karakurt'un Annesini Görenler Şoke Oldu!

07.09.2022 13:59
Ebrar Karakurt'un Annesini Görenler Şoke Oldu!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, annesiyle çekilmiş pozunu sevenleriyle paylaştı. Karakurt'un annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...

Voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.

ANNESİYLE İLK PAYLAŞIM

Geçtiğimiz mayıs ayından beri İtalya'da yaşayan Ebrar Karakurt, annesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

YORUM YAĞDI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan milli voleybolcu, annesiyle olan karesini 'Gerçek Annem' notuyla yayınladı. Karakurt'un annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya kullanıcıları, "Abla-kardeş gibisiniz" ve "Anneniz çok genç duruyor" yorumlarını yaptı.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Ebrar Karakurt, İtalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebrar Karakurt'un Annesini Görenler Şoke Oldu! - Son Dakika

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