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Milli voleybolcu Zehra Güneş hakkında bomba aşk iddiası! - Son Dakika

Milli voleybolcu Zehra Güneş hakkında bomba aşk iddiası!

21.12.2021 15:11
Milli voleybolcu Zehra Güneş hakkında bomba aşk iddiası!

Vakıfbank forması giyen milli voleybolcu Zehra Güneş (22) hakkında flaş bir aşk iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Vakıfbank, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında, İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Vakıfbank'ın yıldızı Zehra Güneş, sosyal medyada gündem oldu. Ünlü voleybolcunun özel hayatında önemli bir gelişme yaşandığı iddia edildi.

'YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI' İDDİASI

Zehra Güneş'in, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ali Dişli ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

O FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI

Güneş ve Dişli'nin şampiyonluk sonrası çekilmiş bu karesi aşk iddialarını kuvvetlendirdi.

Zehra Güneş bir dönem genç basketbolcu Ragıp Berke Atar'la birliktelik yaşamıştı.

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi.

2016-2017 sezonu Beşiktas'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş, Yıldız Milli Takımı'yla Dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, Dünya dördüncülüğü, U23 Milli Takımı'yla da Dünya şampiyonluğu yaşadı.

1999 doğumlu orta oyuncu, A Milli Takım formasıyla 2018 FIVB Miletler Ligi ve 2019 Kadın Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Zehra Güneş, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde birinci olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları biletini kazanan Filenin Sultanları'nın kadrosunda yer aldı.

Milli voleybolcu Zehra Güneş hakkında bomba aşk iddiası!
Milli voleybolcu Zehra Güneş hakkında bomba aşk iddiası!
Milli voleybolcu Zehra Güneş hakkında bomba aşk iddiası!
Milli voleybolcu Zehra Güneş hakkında bomba aşk iddiası!
Milli voleybolcu Zehra Güneş hakkında bomba aşk iddiası!
Milli voleybolcu Zehra Güneş hakkında bomba aşk iddiası!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Milli voleybolcu Zehra Güneş hakkında bomba aşk iddiası! - Son Dakika Magazin


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