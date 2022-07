Milli Voleybolcunun Özel Hayatı Hakkında Flaş İddia!

Türk voleybolunun en önemli yıldızlarından olan Eczacıbaşı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Hande Baladın, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

CEV Kupası Finali'nde iki maçta da Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1'lik skorlarla geçen Eczacıbaşı Dynavit Avrupa şampiyon olmuştu. Takımın yıldızlarından olan Hande Baladın, Filenin Sultanlarıyla yaşadığı başarıyı takımıyla devam ettirdi.

YENİ AŞKINI İLAN ETTİ

Eczacıbaşı Dynavit takımında son dönemin parlayan ismi olan Hande Baladın sahadaki başarasının yanında saha dışındaki hayatıyla da dikkat çekiyor.

Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say, Hande Baladın ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Samimi pozlar veren ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

NİŞANLANIYORLAR MI?

Genç çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Baladın ile Say'ın yaz ayında nişanlanacağı iddia edildi.

HANDE BALADIN KİMDİR?

Türk milli voleybolcu Hande Baladın, 1 Eylül 1997 tarihinde dünyaya geldi. Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır.

2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım'a yükseldi. 2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın milli voleybol takımı oyuncusudur.

SEMİH SAY KİMDİR?

Semih Say, 11 Mart 1998 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretiminin ardından liseyi ENKA'da okudu. Çocukluğundan beri basketbola ilgisi bulunan Semih Say, Anadolu Efes altyapısında yetişti ve çeşitli kulüplerde oynama şansı buldu. Bakırköy Basketbol Takımı macerasından sonra yolu Amerika'ya düştü. 2017 yılında Amerika'da basketbola ve okumaya devam eden Semih Say, Türkiye'ye dönerek Sigortam.net basketbol takımına transfer oldu.