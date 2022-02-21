Üye Girişi
Milyonluk Anlaşma! Alacağı Ücret Ortaya Çıktı... - Son Dakika

Milyonluk Anlaşma! Alacağı Ücret Ortaya Çıktı...

21.02.2022 13:44
Milyonluk Anlaşma! Alacağı Ücret Ortaya Çıktı...

Önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak olan Gökçe Bahadır bu sefer kazandığı parayla gündeme geldi. Bir mücevher markasının reklam yüzü olan Bahadır'ın reklam filmi için alacağı ücret ortaya çıktı. Posta yazarı Suna Akyıldız, Gökçe Bahadır'ın kazandığı ücreti yazdı

İşte Posta yazarı Suna Akyıldız'ın dikkat çeken yazısı: Gökçe Bahadır'ı oyunculuğa başladığı ilk günden beri takip ederim. Müthiş yetenekli. Özellikle son dijital platformda oynadığı kulüp dizisindeki Mathilda rolüyle herkesi kendisine hayran bıraktı. Şimdi de bir mücevher firmasının yüzü oldu. Nihat Odabaşı'na da şahane fotoğraflar çektirdi. Gökçe Bahadır, firmadan 1 yıllık anlaşma karşılığı 2 milyon TL almış. Aşkta da işte de yıla şanslı başlayan Bahadır, 25 Şubat'ta müzisyen Emir Ersoy'la nikah masasına oturacak. 40 yaşındaki oyuncunun bundan sonraki planları arasında önce anne olmak varmış.

Milyonluk Anlaşma! Alacağı Ücret Ortaya Çıktı...

YORUMLAR
500
Artık evlenmek için iki kere düşünmek gerekecek! Mobilya fiyatları iki katına fırladı Artık evlenmek için iki kere düşünmek gerekecek! Mobilya fiyatları iki katına fırladı Milyonluk Anlaşma! Alacağı Ücret Ortaya Çıktı... Milyonluk Anlaşma! Alacağı Ücret Ortaya Çıktı... Son dakika haberi: KONYA'DA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA TUR 3 KEZ ERTELENMİŞ Son dakika haberi: KONYA'DA 6 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA TUR 3 KEZ ERTELENMİŞ

Gökçe Bahadır, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Milyonluk Anlaşma! Alacağı Ücret Ortaya Çıktı... - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
13:41 "Gülabi Abi işe dön!" Migros CEO'su gözyaşlarıyla sembol olan işçiye seslendi
13:26 Sülfürik asit taşıyan kamyon kaza yaptı! Milletvekili uyardı: Büyük bir çevre felaketi olma riski her gün yaşanıyor
13:21 Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz
13:14 Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı
13:14 Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene!
13:01 Emeklilere ilaç gibi gelecek müjde: Bayram ikramiyeleri artıyor, toplam 4 bin TL'ye çıkabilir!
12:56 Yargıtay Gezi ve Çarşı davalarının ayrılmasına karar verdi! Osman Kavala cezaevinde kalmaya devam edecek
10:43 Elektrik zammı KOAH hastalarını da vurdu! Günde 14 saat solunum cihazına bağlanmak zorundalar!
12:37 Türkiye'nin yükselen yıldızı! Pandemi, kriz dinlemedi 12 ayda 21 yeni şube, 2 fabrika açtı
12:25 Kremlin: Kimseyi öldürmek, sürgüne göndermek gibi bir planımız yok! ABD iddiaları yalan
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 13:51:14. #1.13#
SON DAKİKA: Milyonluk Anlaşma! Alacağı Ücret Ortaya Çıktı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement