Mine Koşan ve kız kardeşi evden çıkmaları için ölümle tehdit edildi! Doğruca mahkemenin yolunu tuttu - Son Dakika
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Mine Koşan ve kız kardeşi evden çıkmaları için ölümle tehdit edildi! Doğruca mahkemenin yolunu tuttu

Mine Koşan ve kız kardeşi evden çıkmaları için ölümle tehdit edildi! Doğruca mahkemenin yolunu tuttu

08.06.2023 12:12

Usta sanatçı Mine Koşan ile kız kardeşi, kiralarını düzenli ödedikleri evden çıkmaları için baskı yapan mülk sahibi M. İhsan B. tarafından ölümle tehdit edildi. Şikayet üzerine savcılık soruşturma başlattı ve mahkeme zanlı hakkında 1 ay tedbir kararı aldı.

Usta sanatçı Mine Koşan ile kız kardeşi, 3 yıl önce Şişli'deki bir eve taşındı. Kiraları aksatmadan ödeyen kardeşlerin başı evden çıkmaları için baskı yapan mülk sahibi M. İhsan B. ile derde girdi.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU EV SAHİBİM"

Akşam'da yer alan habere göre, kardeşlerin evden çıkmasını isteyen ev sahibinin arayarak "İki adam yollar sizi evden aldırtırım, sizi öldürürüm" diye tehdit ettiği ileri sürüldü. Ev sahibinden şikayetçi olan Ayda Koşan, "Başıma bir iş gelirse sorumlusu ev sahibimdir" dedi. Savcılık soruşturma başlatırken mahkeme de zanlı hakkında 1 ay tedbir kararı aldı. Suçlamaları reddeden İhsan B. "İddialar karşısında şaşkınlık içerisindeyim" diyerek karara itiraz etti. Hakim itirazı reddetti.

Mine Koşan, evden çıkmaları için kendilerini ölümle tehdit eden ev sahibinden şikayetçi oldu
Mine Koşan, evden çıkmaları için kendilerini ölümle tehdit eden ev sahibinden şikayetçi oldu
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Mine Koşan, kiracı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mine Koşan ve kız kardeşi evden çıkmaları için ölümle tehdit edildi! Doğruca mahkemenin yolunu tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mine Koşan ve kız kardeşi evden çıkmaları için ölümle tehdit edildi! Doğruca mahkemenin yolunu tuttu - Son Dakika
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