Mine Koşan ve kız kardeşi evden çıkmaları için ölümle tehdit edildi! Doğruca mahkemenin yolunu tuttu

Usta sanatçı Mine Koşan ile kız kardeşi, 3 yıl önce Şişli'deki bir eve taşındı. Kiraları aksatmadan ödeyen kardeşlerin başı evden çıkmaları için baskı yapan mülk sahibi M. İhsan B. ile derde girdi.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU EV SAHİBİM"

Akşam'da yer alan habere göre, kardeşlerin evden çıkmasını isteyen ev sahibinin arayarak "İki adam yollar sizi evden aldırtırım, sizi öldürürüm" diye tehdit ettiği ileri sürüldü. Ev sahibinden şikayetçi olan Ayda Koşan, "Başıma bir iş gelirse sorumlusu ev sahibimdir" dedi. Savcılık soruşturma başlatırken mahkeme de zanlı hakkında 1 ay tedbir kararı aldı. Suçlamaları reddeden İhsan B. "İddialar karşısında şaşkınlık içerisindeyim" diyerek karara itiraz etti. Hakim itirazı reddetti.