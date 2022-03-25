Minibüste Talk Show! - Son Dakika
Üye Girişi

Minibüste Talk Show!

25.03.2022 23:04
Minibüste Talk Show!

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu ve sunucu Sinan Çalışkanoğlu'nun sessizliğinin sebebi  belli oldu. Dijital dünyaya adım atan Çalışkanoğlu'nun KOP-ART TV adlı Youtube kanalı bu hafta yayına başladı.

allow=";" allowfullscreen="" height="360" src="http://rss.haberler.com/partner/RssImage.aspx?img=http://proxy.keltis.com/https://www.youtube.com/embed/9kkUXrsQz20&width=600&quality=100" width="640">

Kanalın içinde yer alan Minibüs adlı eğlence programında birbirinden ünlü konukları ağırlamaya başlayan Sinan Çalışkanoğlu, uzun zamandır üzerinde çalıştığı projesini, hayata geçirmekten dolayı son derece mutlu olduğunu kaydetti.

Programın çekimi tamamlanan bölümlerinde, şimdiye kadar Onur Buldu, Ümit Erdim, Onur Atilla, Doğan Akdoğan ve Chaby Chan gibi ünlü isimler yer aldı.

Sinan Çalışkanoğlu ile Minibüs programı her hafta cuma günü yeni bölümleriyle Youtube ekranlarında olacak.

Minibüste Talk Show!
Minibüste Talk Show!

YORUMLAR
500
Emre Ergül'le Kozmoğrafya' Radyo Gar'da Emre Ergül'le Kozmoğrafya' Radyo Gar'da Bursa'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı Bursa'da öğrenci servisi ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Sinan Çalışkanoğlu, Minibüs, Youtube, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Minibüste Talk Show! - Son Dakika


Son Dakika
22:54 Zelenski ile görüşen 3 liderden savaşı bitirecek 10 maddelik öneri!
22:47 Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışla gönülleri fethetti!
22:25 Ukrayna ve Rusya savaşıyla ilgili profesörden tepki çeken sözler: Putin'in yerinde olsam küçük bir NATO ülkesine nükleer atarım
21:52 Özel yurtta öğrenciye şiddet uygulamıştı! Görevli tutuklandı
21:45 Haaland Manchester City'den gelen teklifi reddetti!
21:41 Kirasını almaya gitti, kiracısını ölü halde buldu!
21:31 Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili 7 kişi serbest bırakıldı!
20:40 Formula 1 pistinin 10 kilometre yakınındaki rafineride patlama meydana geldi!
20:39 Erdoğan ile Zelenski arasında telefon trafiği: Müzakerelerin geldiği aşama konuşuldu
20:37 Pakistan uyruklu şahıs, kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyada paylaşıyordu! Şahsa tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 23:11:29. #1.13#
SON DAKİKA: Minibüste Talk Show! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement