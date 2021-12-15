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Minik Serçe en sevdiği canlıyı kaybetti! Özel mezar yaptırdı - Son Dakika

Minik Serçe en sevdiği canlıyı kaybetti! Özel mezar yaptırdı

15.12.2021 12:27
Minik Serçe en sevdiği canlıyı kaybetti! Özel mezar yaptırdı

Türk pop müziğinin 67 yaşındaki kraliçesi Sezen Aksu, yaşamını yitiren kedisi için evinin bahçesine özel bir mezar yaptırıp oraya gömdürttü.

BAHÇESİNE ÖZEL MEZAR YAPTIRDI!

Minik Serçe lakaplı şarkıcı Sezen Aksu'nun yıllarca baktığı kedisi yaşamını yitirdi. Kedinin kaybıyla derin bir üzüntü yaşayan ünlü şarkıcı kedisinden ayrılmak istemeyince Anadoluhisarı'ndaki evinin bahçesine mezarlık yaptırdı.

Minik Serçe'nin acı kaybı! Özel mezar yaptırdı

Çok sevdiği kedisinin başka bir yere gömülmesine razı olmayarak evinin bahçesine özel bir mezarlık yaptırıp kedisini gömdüren Sezen Aksu, hayvan sevgisiyle alkış aldı.

Minik Serçe en sevdiği canlıyı kaybetti! Özel mezar yaptırdı

Sezen Aksu, geçtiğimiz yıl lenfoma kanseri yüzünden hayatını kaybeden Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan'ın mezarının yanına iki tane kedi yuvası yaptırmıştı. Usta sanatçı Sezen Aksu'nun, kedi yuvalarına belli günlerde su ve mama bırakılması için de bir görevliye ricada bulunduğu söylenmişti. Aksu'nun, minik Pars'ın kedileri sevdiğini bildiği için böyle bir şey yaptığı öğrenilmişti.

Minik Serçe en sevdiği canlıyı kaybetti! Özel mezar yaptırdı

hayvan sevgisi, Sezen Aksu, kedi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Minik Serçe en sevdiği canlıyı kaybetti! Özel mezar yaptırdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Minik Serçe en sevdiği canlıyı kaybetti! Özel mezar yaptırdı - Son Dakika
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