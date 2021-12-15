Minik Serçe en sevdiği canlıyı kaybetti! Özel mezar yaptırdı

BAHÇESİNE ÖZEL MEZAR YAPTIRDI!

Minik Serçe lakaplı şarkıcı Sezen Aksu'nun yıllarca baktığı kedisi yaşamını yitirdi. Kedinin kaybıyla derin bir üzüntü yaşayan ünlü şarkıcı kedisinden ayrılmak istemeyince Anadoluhisarı'ndaki evinin bahçesine mezarlık yaptırdı.

Çok sevdiği kedisinin başka bir yere gömülmesine razı olmayarak evinin bahçesine özel bir mezarlık yaptırıp kedisini gömdüren Sezen Aksu, hayvan sevgisiyle alkış aldı.

Sezen Aksu, geçtiğimiz yıl lenfoma kanseri yüzünden hayatını kaybeden Ebru Şallı'nın oğlu Pars Tan'ın mezarının yanına iki tane kedi yuvası yaptırmıştı. Usta sanatçı Sezen Aksu'nun, kedi yuvalarına belli günlerde su ve mama bırakılması için de bir görevliye ricada bulunduğu söylenmişti. Aksu'nun, minik Pars'ın kedileri sevdiğini bildiği için böyle bir şey yaptığı öğrenilmişti.