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Miray Akay hastanelik oldu - Son Dakika

Miray Akay hastanelik oldu

24.01.2022 21:18
Miray Akay hastanelik oldu

'Güneşin Kızları' dizisiyle popüler olan ünlü oyuncu Miray Akay, ameliyat oldu. Akay, ameliyattan sonra duygularını sevenleriyle paylaştı. İşte detaylar...

'Güneşin Kızları' dizisiyle şöhreti yakalayan Miray Akay, ameliyat oldu. Ünlü oyuncuyu nişanlısı Erdem Şanlı da yalnız bırakmadı. Akay, ameliyat öncesi ve sonrası fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Akay, "Hayatımda ilk kez ameliyat olmanın heyecanı ve gerginliği ile yazıyorum. 3 sene boyunca çok zorlu süreçten geçtim. ve sonunda ne yaparsam yapayım şişen bademciklerimden nihayet kurtuldum. Son zamanlarda sık sık şişen (iltihaplanan) ve maalesef kesilip iltihabı alınınca iyileşen bir duruma geldi. Yaşadığım bu süreç sosyal hayatımı, beslenmemi ve en önemlisi işimi çok etkiledi. Gittikçe daha çok ilermeye başlamıştı, her hafta hastanede yatmaktan serumlar yemekten vücudum, bünyem dayanamaz hale geldi. Böyle oluncada daha farklı doktorla iletişime geçmeye başladık Erdem'le. Erdem'in senelerdir tanıdığı ve önerdiği aile dostları olan; Filiz Hanım ile iletişime geçtik o da bizi doktor Ümit Filiz'e yönlendirdi" diye yazdı.

Sözlerine devam eden ünlü oyuncu, "Biz de doktorumuzla konuştuktan sonra bademciklerimin artık alınması gerektiğini ve sağlığıma ciddi bir şekilde zarar verdiğini öğrendik. Kısa bir süre içerisinde ameliyat sürecine girmiş bulunduk.Benim için stresli bir süreç başlamıştı. İlk kez ameliyat olucaktım ve bilirsiniz ki küçük bir operasyon bile olsa insan çok geriliyor" ifadelerini kullandı.

Operasyonu yapan doktorlarına teşekkür eden Akay, "Doktorum olsun, hemşirelerimiz, Filiz Abla olsun benimle çok güzel ilgilendiler bütün gerginliğimi stresimi aldılar. Ameliyatım 15 dakika sürdü ve hiç anlamadan kendimi hastaneden çıkarken buldum. Öncelikle Ento ailesine sonra doktoruma ve Filiz Ablam'a çok teşekkür ederim. İşinize olan sevginiz bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

Miray Akay hastanelik oldu
Miray Akay hastanelik oldu
Miray Akay hastanelik oldu
Miray Akay hastanelik oldu

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Erdem Şanlı, Ameliyat, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Miray Akay hastanelik oldu - Son Dakika Magazin


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