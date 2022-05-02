Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı - Son Dakika

Magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, İspanya'ya bağlı Ibiza'da tatiline devam ediyor.

IBIZA POZLARINI PAYLAŞTI

Bikinisiyle objektif karşısına geçen Şevval Şahin, 407 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından Ibiza pozlarını yayınladı.

"PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI"

Şahin, peş peşe yayınladığı karelerine "Hola Ibiza" notunu yazarak, mor kalp emojisi ekledi. Şahin'in bikinili pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.