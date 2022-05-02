Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı - Son Dakika
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Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı

02.05.2022 22:36

Ibiza'ya tatile giden ünlü model Şevval Şahin, sosyal medya hesabından arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı. Şahin'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, İspanya'ya bağlı Ibiza'da tatiline devam ediyor.

IBIZA POZLARINI PAYLAŞTI

Bikinisiyle objektif karşısına geçen Şevval Şahin, 407 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından Ibiza pozlarını yayınladı.

"PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI"

Şahin, peş peşe yayınladığı karelerine "Hola Ibiza" notunu yazarak, mor kalp emojisi ekledi. Şahin'in bikinili pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Ünlü model Şevval Şahin, Ibiza tatilinden peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Ünlü model Şevval Şahin, Ibiza tatilinden peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Ünlü model Şevval Şahin, Ibiza tatilinden peş peşe bikinili pozlarını paylaştı
Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
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Şevval Şahin, Miss Turkey, İspanya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı - Son Dakika


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