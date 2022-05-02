Magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, İspanya'ya bağlı Ibiza'da tatiline devam ediyor.
Bikinisiyle objektif karşısına geçen Şevval Şahin, 407 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından Ibiza pozlarını yayınladı.
Şahin, peş peşe yayınladığı karelerine "Hola Ibiza" notunu yazarak, mor kalp emojisi ekledi. Şahin'in bikinili pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı - Son Dakika