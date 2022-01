Bilal Özcan haberine göre, 3 yıldır birlikte olan Mithat Can Özer ve Alina Boz'un kıskançlık krizi sonrası ayrıldığı iddia edildi.

AYRILMA NEDENİ KISKANÇLIK

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Alina Boz ve Mithat Can Özer çiftinin kıskançlık kavgası sonrası ayrıldığı iddia edildi. Mithat Can Özer'in son zamanlarda "ilişkinin bittiği an" konulu paylaşımları beğenmesi dikkat çekti.