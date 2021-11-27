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Moda dünyası yeni koleksiyonlarla döneme başlıyor - Son Dakika

Moda dünyası yeni koleksiyonlarla döneme başlıyor

27.11.2021 23:08
Moda dünyası yeni koleksiyonlarla döneme başlıyor

Rimena Giyim, yeni bir koleksiyona ev sahipliği yaparak döneme başladı.

Rimena Giyim, yeni bir koleksiyona ev sahipliği yaparak döneme başladı.

Yaptığı yenilikler ve oluşturduğu koleksiyonlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran tasarımcı Abdulselam Dalmış, "Rimena Giyim ailesi olarak ilk önce insanlar bizden ne bekliyor ve moda nasıl şekilleniyor diye baktık. Tasarımlarımı yaparken hedefimin ilk olarak insanların beklentilerinin de üzerinde ürünler ortaya koymak olduğunu söylemeliyim. Markamız Türkiye'de çok sevildiği gibi bugün, Avrupa'nın da gözdeleri arasında yer alıyor" dedi.

Yeni koleksiyonunun Avrupa modasına uygun ve standartlarında olduğunu marka severlere duyuran Abdulselam Dalmış, modanın daima en iyisi neredeyse onun bulunması gerektiğini belirtti. Marka sahibi Dalmış, oluşturdukları yeni koleksiyon hakkında şunları dile getirdi:

"Kendimize güvenimiz kullandığımız doğal materyallerden ve sürdürebilir moda anlayışımızdan geliyor. Bütün bunlar da bizim moda konusunda öncü ve başkalarına örnek olmamıza sebep oluyor. Bugün Avrupa modası kapsamında ürünler ile insanların karşısına çıkıyoruz. Orada hizmet veriyor olmamızdan kaynaklı olarak bizde o bölgeye göre uyum sağlıyoruz. Zaten halihazırda var olan iyi niteliklerimize farklı bakış açıları da ekleyip, ortaya farklılıklar çıkardığımız zaman bu insanların bizi daha çok tercih etmesini sağlıyor. Çünkü giyim dünyasının sahip olduğu anlayış tıpkı bir akarsu gibi akıp gidiyor ve sular durmadan yenileniyor".

Avrupa standartlarında koleksiyon hazırladıklarını geçtiğimiz günlerde markasının tüm takipçilerine müjdeleyen tasarımcı Abdulselam Dalmış, neden bu yönde bir çalışma hazırladıklarını anlattı. Dalmış, "Artık Avrupa'da da müşterileri ile buluşan bir markayız. Böylece kendi bakış açımız ile Avrupa'nın bakış açısını bir araya getirdik ve ortaya hem orada hem de Türkiye'de çok beğenilecek ürünler çıkardık. Bu koleksiyon kalbimizin her iki kıtada da attığını gösteriyor. Bu çalışmaya yönelmemizin en büyük sebebi ise sınırları olmayan bir çalışmaya imza atmaktı. Çünkü moda dışarıya çıkmasını önleyecek surlarla çevrili değil, aksine evrenseldir" diye konuştu. - İSTANBUL

Moda dünyası yeni koleksiyonlarla döneme başlıyor

Türkiye, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Moda dünyası yeni koleksiyonlarla döneme başlıyor - Son Dakika Magazin


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