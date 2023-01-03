Tuğba Özay, ani ölümüyle yıkıldığı babasının mezarı başında sabahladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tuğba Özay, ani ölümüyle yıkıldığı babasının mezarı başında sabahladı

03.01.2023 08:49
Tuğba Özay, ani ölümüyle yıkıldığı babasının mezarı başında sabahladı

Model ve şarkıcı Tuğba Özay'ın şair babası İlhan Özay, önceki akşam 68 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ani ölümle yıkılan Özay, babasının mezarı başında sabahladı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Tuğba Özay'ın yoğun bakımda olduğu için sevenlerinden dua istediği babası İlhan Özay, cuma akşamı KOAH hastalığına bağlı yaşadığı nefes darlığı sebebiyle hayatını kaybetti. Babasının hayatını kaybettiği esnada konserde olan ve kendisinden acı haber gizlenen Özay, babasının ölümüyle kahroldu.

"İLK GECENDE SENİ YALNIZ BIRAKABİLİR MİYİM?"

İlhan Özay, Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Her fırsatta babasına olan düşkünlüğünü dile getiren Özay ise mezarın başında sabahladı. O anları Instagram hesabından yayınlayan ünlü isim, "Hep yanında olacağım canım babacığım… İlk gecende seni yalnız bırakabilir miydim? Ne ilk gece ne bugün ne yarın... Ben hep senin başının ucunda olacağım. Ta ki yanına gelene dek. Geleceğim babacığım... Yanına da geleceğim… Alev alev üşümek nedir bana bunu öğrettin ya babacığım. Hayatta her şeyi sen öğrettin bana ama keşke bunu öğretmeseydin. Kızın guguk..." ifadelerini kullandı.

Tuğba Özay, ani ölümüyle yıkıldığı babasının mezarı başında sabahladı

TAZİYE YORUMLARI GELDİ

Özay paylaşımına sessiz kalamayan eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, "Canım benim ya... Gece vakti babanı yalnız bırakmayan hayırlı bir evlatsın helal olsun sana nasıl bir sevgidir bu" yorumunu yaptı. Şarkıcı Nadide Sultan ise "Canım benim... Allah baba gibi babaların hepsini rahmetiyle kucaklasın. Ne kadar şanslısın bu kadar sevdiğin bir baban vardı hep de var olacak seninle. Allah sabırlar versin canım" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Marmaris'te Tuğba Özay rüzgarı esti Marmaris'te Tuğba Özay rüzgarı esti Tuğba Özay'ın babası şair İlhan Özay vefat etti Tuğba Özay'ın babası şair İlhan Özay vefat etti

Tuğba Özay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tuğba Özay, ani ölümüyle yıkıldığı babasının mezarı başında sabahladı - Son Dakika


Son Dakika
08:45 Ani ölümle yıkılan Tuğba Özay babasının mezarı başında sabahladı
08:41 Selahattin Demirtaş'tan 'ortak aday' açıklaması: Muhalefet birleşmezse seçimde büyük bir trajedi yaşanır
08:28 Sakarya'da korkunç kaza: Motosikleti ikiye bölünen sürücü öldü, otomobili takla atan şoför yaralanarak hastaneye kaldırıldı
08:31 Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi ifşa oldu! Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilir
08:24 Güzel Günler dizisinin genç oyuncuları aşklarını ilan etti
08:11 EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak, hesaplarına ne kadar maaş yatacak? İşte düzenlemeyle ilgili merak edilen 20 sorunun yanıtı
07:37 İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran sis sebebiyle vapur seferleri yapılamıyor
07:49 Onlarca Rus askerinin öldürülmesinden sonra Ukrayna lideri Zelenski tarih verip uyardı
00:11 Hindistan'da oğlunun arkadaşını vuran yaşlı adam kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
07:52 Merakla enflasyon rakamları bekleniyor! Memur ve emekli zammının netleşmesine saatler kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2023 08:49:36. #1.11#
SON DAKİKA: Tuğba Özay, ani ölümüyle yıkıldığı babasının mezarı başında sabahladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement