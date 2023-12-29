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Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim - Son Dakika
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Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim

Yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden ve yürümekte güçlük çeken Serdar Ortaç, 3 kez atak geçirdiğini ve 4. atağın gelme durumunda ayağını kaybetme riskinin olduğunu söyledi.

29.12.2023 - 13:30,  Güncelleme: 13:35
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Şarkıları ve zaman zaman açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, önceki gün bir güzellik merkezinde görüntüledi. Bakım yaptırdığını söyleyen şarkıcı, MS hastalığının ciddiyetini koruduğunu ve bir atak daha geçirirse bacağını kaybedebileceğini belirtti.

"TEK BAŞIMA AYAKKABIMI ÇIKARIRKEN BİLE ZORLANIYORUM"

Uzun yıllardır hastalıkla mücadele eden ve zaman zaman yürümekte güçlük çeken Serdar Ortaç, durumuyla ilgili "Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum, bu hastalığın tedavisi yok, 3 atak geçirdim 4.atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz" dedi.

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'tan kötü haber: 4. atak gelirse bacağımı kaybedebilirim

"HASTALIKTAN DOLAYI KENDİMİ SALDIM"

Bir süredir psikolojik olarak iyi olmadığından bahseden şarkıcı, "Kendimi çok ihmal etmişim. Depresyondan çıkamadım, arkadaşım da davet edince geldim ve ilaç gibi geldi burası bana. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkeklerde kişisel bakımına dikkat etmeli. Mesleğim gereği kimseye kötü görünmek istemem ama bakım yapmak benim için eziyet. Aslında hiç sevmem, hastalandıktan sonra da hepten saldım gitti" ifadelerini kullandı.

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'tan kötü haber: 4. atak gelirse bacağımı kaybedebilirim
Serdar Ortaç\'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim
YORUMLAR (3)
  • Beşiktaş 1903: Ahmet kayanın ahını çekiyorsun. Askerliğini bile yapmadığın halde Yanıtla 0 11
  • Vezir Barut: Yaşaman umrumda olmadı ki ölmene üzüleyim. Yanıtla 1 10
  • Necati Kaya: Kaşın gözun hep bakımliydi. Yanıtla 0 0

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