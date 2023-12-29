Serdar Ortaç\'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim

Şarkıları ve zaman zaman açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, önceki gün bir güzellik merkezinde görüntüledi. Bakım yaptırdığını söyleyen şarkıcı, MS hastalığının ciddiyetini koruduğunu ve bir atak daha geçirirse bacağını kaybedebileceğini belirtti.

"TEK BAŞIMA AYAKKABIMI ÇIKARIRKEN BİLE ZORLANIYORUM"

Uzun yıllardır hastalıkla mücadele eden ve zaman zaman yürümekte güçlük çeken Serdar Ortaç, durumuyla ilgili "Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum, bu hastalığın tedavisi yok, 3 atak geçirdim 4.atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz" dedi.

"HASTALIKTAN DOLAYI KENDİMİ SALDIM"

Bir süredir psikolojik olarak iyi olmadığından bahseden şarkıcı, "Kendimi çok ihmal etmişim. Depresyondan çıkamadım, arkadaşım da davet edince geldim ve ilaç gibi geldi burası bana. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkeklerde kişisel bakımına dikkat etmeli. Mesleğim gereği kimseye kötü görünmek istemem ama bakım yapmak benim için eziyet. Aslında hiç sevmem, hastalandıktan sonra da hepten saldım gitti" ifadelerini kullandı.