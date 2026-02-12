Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler - Son Dakika
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy\'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler
12.02.2026 17:54
Muazzez Ersoy, aylar önce verdiği bir röportajdaki sözlerinin ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasıyla ilişkilendirilmesine sert tepki gösterdi. Ünlü sanatçı, sözlerinin çarpıtıldığını belirterek hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un eski bir röportajındaki ifadeleri, bazı sosyal medya paylaşımlarında Jeffrey Epstein davasıyla bağdaştırıldı. Muazzez Ersoy, söz konusu röportajda yaşlanmayla ilgili esprili ifadeler kullanmıştı. "Özel hiçbir şey yapmıyorum, onu baştan söyleyeyim. Şöyle, fiziksel olarak yaşlanmayacağım. Hani böyle insan belli bir yaş aldıktan sonra biraz çizgiler olur, biraz kırışıklıklar, buruşukluklar olur… Olmayacak" diyen sanatçı, muhabirin, "Bunu nasıl başaracaksınız?" sorusuna ise "İşte o sihirli havuzu bulacağım" yanıtını vermişti.

Sosyal medyada bazı hesapların paylaşımlarından sonra Muazzez Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Sosyal medya adı verilen çukurun, en çok mağdur edileniyim sanırım... Takipçilerimi uyarmaktan da, açıklama yapmaktan da yoruldum. Bir esprili magazin röportajını bugün alıp, nasıl iğrenç bir isimle beni yan yana getirmişler. Yazıklar olsun! Tüm bunlarla avukatım ilgilenecek, mahkemede hesap verecekler."

BENZER BİR DURUM'U YONCA EVCİMİK DE YAŞADI

Yonca Evcimik'in "estetik" açıklamalarının ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein davasıyla ilişkilendirilmesi de tartışma yaratmıştı.

Ortaya atılan iddiaların ardından Evcimik sert bir açıklama yaparak, "Tıklanma, izlenme uğruna verdiğim röportajı sanki bir sır perdesini aralamış gibi sunanlara mı şaşırayım yoksa bilip bilmeden ortalığı bulandırıp yorum yapanlara mı? Bir de bu röportajımı şu an tüm dünyanın gözlerinin üzerinde olduğu mide bulandırıcı bir konu ile bağdaştırıp ilgi çeksin diye hikâyeler yazıp sunuyorlar. Şaşkınlıkla izliyorum. Böyle uydurma şeyleri yayan ve mesnetsiz yorum yapanlar hakkındaki yasal haklarımı kullanacağımı buradan duyuruyorum.'' demişti.

Jeffrey Epstein, Muazzez Ersoy, Magazin, Hukuk, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler - Son Dakika

