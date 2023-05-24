Mücadelesiyle örnek olan gencin ölüm haberini CZN Burak verdi - Son Dakika
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Mücadelesiyle örnek olan gencin ölüm haberini CZN Burak verdi

24.05.2023 16:28

Uzun bir süredir tedavi gören fenomen Latif hayatını kaybetti. Geçtiğimiz sene bir araya geldiği Latif'in ölüm haberini duyuran CZN Burak, "Melek Latif kardeşim Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı yardımlarla sık sık adından söz ettiren CZN Burak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz sene bir araya geldiği fenomen Latif'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

"MELEK LATİF KARDEŞİM, ALLAH RAHMET EYLESİN"

Ünlü şef Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, arkadaşı Latif'in vefat ettiği haberini duyurdu. Latif'le videosunu yayınlayan CZN Burak, "Melek Latif kardeşim, Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. CZN Burak'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve baş sağlığı yorumu aldı.

Ölüm haberini CZN Burak duyurdu! Mücadelesiyle örnek olan genç isim hayatını kaybetti
Ölüm haberini CZN Burak duyurdu! Mücadelesiyle örnek olan genç isim hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş, CZN Burak, Allah, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mücadelesiyle örnek olan gencin ölüm haberini CZN Burak verdi - Son Dakika


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