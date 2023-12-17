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Mucize Filminin Oyuncusu Seda Tosun Tek Celsede Boşandı - Son Dakika
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Mucize Filminin Oyuncusu Seda Tosun Tek Celsede Boşandı

Seda Tosun, sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile olan evliliğinden bir kız çocuğu dünyaya getirdikten sonra dün tek celsede boşandı. Tosun, boşanma evraklarını havaya atarak ve evlilik cüzdanını yırtarak evlilikte köleliğe, şiddete ve rencide edilmeye son verdiğini açıkladı.

Mucize Filminin Oyuncusu Seda Tosun Tek Celsede Boşandı
17.12.2023 - 01:14,
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2015 yılında vizyona giren Mucize filmiyle adını geniş kitlelere duyuran Seda Tosun, Haziran 2022'de sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile nikah masasına oturdu. Evliliğinden bir kız çocuğu dünyaya gelen oyuncu, dün tek celsede boşandı.

"EVLİLİKTE KÖLELİĞE, RENCİDE EDİLMEYE VE REZİLLİKLERE SON"

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "Evliliğimi sonlandırıyorum. Maalesef anlaşamıyoruz. Zaten uzun süredir hamileliğim ve bebek derken sabretmek zorunda kaldım. Artık hatalarına katlanamıyorum" diyerek paylaşım yapan ancak kısa süre içinde eşiyle barışan Tosun, dün resmi olarak boşandı. Adliye koridorunda boşanma evraklarını havaya atarak video çeken Tosun, bir de evlilik cüzdanını yırttığı anları paylaşarak "Ben başardım! Evlilikte köleliğe, şiddete, aşağılanmaya, rencide edilmeye, rezilliklere son! Kızım mutlu büyüyecek inşallah. Çok iftiraya maruz kaldım, anlaşmalı boşanabilmek için sustum. Yanımda olduğunuz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Magazinkolik
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