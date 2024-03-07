Müdür Dağhan\'ın Leyla ile bağlantısı ortaya çıkar

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Müdür Dağhan'ın Leyla ile bağlantısını öğrenir ve bunu kendi lehine kullanmak için Dağhan'a onun etrafında kalmasını teklif eder. Çünkü Müdür Necdet'e ait bir bilgisayarı ele geçirmek ister.

Ancak bilgisayarı arayan başkaları da vardır ve hepsi Leyla'nın peşine düşer. Dağhan babasını öldürdüğü ve bunu söyleyemediği için Leyla'ya karşı vicdan azabı duymaya başlar. Bu yüzden hem Leyla'yı korumaya hem de bilgisayarı bulmaya mecbur kalır.

Enver yaşadığı travmadan sonra Yağmur'un desteğiyle kendini toparlamaya çalışır aynı zamanda babasına karşı yenilmeyeceğini göstermek için hemen düğün hazırlıklarına koyulur. Davut'un Enver'e kızgınlığı devam ederken Enver kendini affettirmenin yollarını arar.

Ekber Enver'in tetikçiyi atlatmasından şüphelenir, bunun arkasında kimin parmağı olduğunu araştırmaya başlar. Enver şahane bir düğünle evleneceklerini zannederken Ekber'in mani olmak için başka bir planı daha vardır.

Fatma, Davut'u Fikriye ile baş başa görünce adeta yıkılır. İkisinden de yaptıklarının hesabını sormaya kararlıdır.

Aydan Oya'nın tüm ısrarlarına rağmen Dağhan'dan uzak duramaz, onun uğruna yeni bir kavganın ortasına düşer. Her yere yayılan "gaddar" söylentisi Gürkan'ın dikkatini çeker. Bir yandan Dağhan'ı takip ederken bir yandan da bu söylentiyi sorgulamaya başlar.