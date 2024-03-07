Müdür Dağhan'ın Leyla ile bağlantısını öğrenir ve bunu kendi lehine kullanmak için Dağhan'a onun etrafında kalmasını teklif eder. Çünkü Müdür Necdet'e ait bir bilgisayarı ele geçirmek ister.
Ancak bilgisayarı arayan başkaları da vardır ve hepsi Leyla'nın peşine düşer. Dağhan babasını öldürdüğü ve bunu söyleyemediği için Leyla'ya karşı vicdan azabı duymaya başlar. Bu yüzden hem Leyla'yı korumaya hem de bilgisayarı bulmaya mecbur kalır.
Enver yaşadığı travmadan sonra Yağmur'un desteğiyle kendini toparlamaya çalışır aynı zamanda babasına karşı yenilmeyeceğini göstermek için hemen düğün hazırlıklarına koyulur. Davut'un Enver'e kızgınlığı devam ederken Enver kendini affettirmenin yollarını arar.
Ekber Enver'in tetikçiyi atlatmasından şüphelenir, bunun arkasında kimin parmağı olduğunu araştırmaya başlar. Enver şahane bir düğünle evleneceklerini zannederken Ekber'in mani olmak için başka bir planı daha vardır.
Fatma, Davut'u Fikriye ile baş başa görünce adeta yıkılır. İkisinden de yaptıklarının hesabını sormaya kararlıdır.
Aydan Oya'nın tüm ısrarlarına rağmen Dağhan'dan uzak duramaz, onun uğruna yeni bir kavganın ortasına düşer. Her yere yayılan "gaddar" söylentisi Gürkan'ın dikkatini çeker. Bir yandan Dağhan'ı takip ederken bir yandan da bu söylentiyi sorgulamaya başlar.
Son Dakika › Magazin › Müdür Dağhan'ın Leyla ile bağlantısı ortaya çıkar - Son Dakika
Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerde yaşayan kadınlar, gençler ve kız çocuklarıyla buluşan UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçileri Hazal Kaya ve Edis, ihtiyaçları yerinde gözlemledi ve destek çağrısında bulundu. Depremzede kadınların ve gençlerin sağlık, koruma, eğitim ve psikososyal destek gibi ihtiyaçlarına dikkat çeken elçiler, bölgedeki sorunların devam ettiğini vurguladı ve yardım çağrısında bulundu.
Şarkıları ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Melek Mosso, Ankara'da verdiği konserde sahnede kurtlarını döktü. Kırmızı elbisesiyle göbek atan Mosso, bir ara kendinden geçerek zıplaya zıplaya oynadı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Taş Kağıt Makas dizisinde yan yana dizilen 4 kadına "Bu kaba döktüğüm içkiyi sokak köpeği gibi içen kişi arabayı alır. Sokak iti gibi havla" denilen sahne için inceleme başlattı.
Kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile bir mekanda sarmaş dolaş görüntülenen Hadise, hakkında aşk söylentisine tepki göstererek "Kafanıza göre haber yapıyorsunuz, ben arkadaşımla sohbet edebilirim bu kadar" dedi.
Ege Bölgesi'nin önde gelen inşaat firmalarından FUYAPI A.Ş., 10. yılını Aydın Kuşadası'ndaki bir otelde düzenlediği davetle kutladı. Davete FUYAPI A.Ş. yöneticileri ve seçkin davetliler katıldı. Gecede sunuculuk Özge Ulusoy tarafından yapıldı ve Yeşim Salkım da şarkılarıyla geceye renk kattı. Davet öncesinde basın mensuplarına konuşan Ulusoy ve Salkım, Kuşadası'nı çok sevdiklerini ve burada çocukluklarının geçtiğini belirtti. Salkım ayrıca, ülkemizin değerli yerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve televizyon setlerine geri döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.
Korkma Ben Yanındayım dizisinin çekildiği Beykoz'daki gecekondu belediye tarafından ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlendi. Dizi dünyasında ilk kez yaşanan olayda 60 bin TL ödenen eve ne dizi ekibi ne de gerçek sahipleri giremiyor.
Rahim'in ölümüyle Kara Ağaç'ta dengeler altüst olur. Latif Bey, Celal Ağa'yı zor bir duruma sokar. Ömer'in gördüğü rüya yol gösterir. Sultan, Osman Ağa ile ilgili sırrın ağırlığıyla mücadele ederken baraj kararını vermek zorundadır. Kara Ağaç, huzur bulacak mı yoksa büyük bir yangına mı dönüşecek?
Taş Kağıt Makas dizisinde yan yana dizilen 4 kadına "Bu kaba döktüğüm içkiyi sokak köpeği gibi içen kişi arabayı alır. Sokak iti gibi havla" denilen sahne izleyicilerin tepkisi çekti.
Oyuncu Barış Kılıç, 2013 yılında Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik'in tecavüz görüntülerini çeken kişi olduğuna dair sosyal medyada yapılan paylaşımlar hakkında şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.
İngiliz komedyen Jimmy Carr, 'Terribly Funny' isimli gösterisiyle İstanbul'da ilk kez sahne aldı. TuzBiber Komedi Kulübü'nün organizasyonuyla gerçekleşen gösteriye yoğun ilgi oldu. Carr, izleyicilerin sorularını da esprili bir dille yanıtladı. Carr, 15 yıldan fazla süredir komedyenlik yapıyor ve 10 kapalı gişe turne gerçekleştirerek 2,5 milyondan fazla kişiye ulaştı. Ayrıca, Netflix için özel bir program kaydeden ilk İngiliz komedyen olan Carr, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapmanın yanı sıra komedi filmlerinde de rol aldı.
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