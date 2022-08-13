Atv'nin Yepyeni Ekran Yüzü Derya Taşbaşı - Son Dakika
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Atv'nin Yepyeni Ekran Yüzü Derya Taşbaşı

13.08.2022 21:02
Atv'nin Yepyeni Ekran Yüzü Derya Taşbaşı

Müge Anlı, Esra Erol'dan sonra Derya Taşbaşı atv'nin yeni ekran yüzlerinden biri oldu.

Derya Taşbaşı yeni sezonda atv'nin gündüz kuşağında olacak. Başarılı sunucu hafta için her gün 14: 00'da yayınlanacak olan 'Mutfak Bahane' programının sunucusu oldu.

Aynı zamanda oyuncu olan başarılı sunucu "Çok heyecanlıyım. Umarım çok keyifli bir sezon geçiririz seyircilerimizle. Hafta içi her gün 14: 00'da çok keyifli bir yarışma programı ile gündüz kuşağının en çok izlenen kanalı atv ekranlarında olacağım. 29 Ağustos ilk yayın günümüz o kadar heyecanlıyım ki uyku uyuyamıyorum desem yeridir.' dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Atv'nin Yepyeni Ekran Yüzü Derya Taşbaşı - Son Dakika

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