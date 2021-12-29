Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti

Emekli albay Mustafa Kaya'nın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 25 yıllık eşini üç yıldır göremeyen Seyhan Kaya Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Emekli Albay olan Mustafa Kaya'yı üç yıldır göremediğini dile getiren Seyhan Kaya, "Kocamı saklayan kişi görümcem" dedi.

"GÖRÜMCEM TAM BİR KARAYILAN"

25 yıllık eşini üç yıldır görmediğini ifade eden Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartmanımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" sözlerini kullandı.

TEK PROBLEMİN EŞİNİN AİLESİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Eşiyle evliliklerinde bir sorun yaşamadığını vurgulayan Seyhan Kara, tüm problemin eşinin aile olduğunu söyledi. Görümcesinin Müge Anlı canlı yayınına bağlanmasının ardından sinirlerine hakim olamayan Seyhan Kaya, bir takım iddialarda bulundu.

CANLI YAYINDA BİRBİRİNE GİRDİLER

Yaşanan gelişmelerin ardından Mustafa Kaya'nın ilk eşinden olan kızı Sibel Kaya da canlı yayına bağlanarak babasının yanında olduğunu söyledi. Sibel Kara ile Seyhan Kaya arasında da gerilim dolu anlar yaşandı.

Uzun zamandır babasından haber alamayan Irmak Naz Kaya ise canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.