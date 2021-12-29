Üye Girişi
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti - Son Dakika

Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti

29.12.2021 16:06

Emekli albay eşi Mustafa Kaya'dan yıllardır haber alamadığını söyleyen Seyhan Kara, Müge Anlı'ya başvurdu. Kocasının görümcesi tarafından alıkonulduğunu söyleyen Kara, "Kocamı maddi geliri iyi olduğu için kaçırdılar" diye konuştu.

Emekli albay Mustafa Kaya'nın ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 25 yıllık eşini üç yıldır göremeyen Seyhan Kaya Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Emekli Albay olan Mustafa Kaya'yı üç yıldır göremediğini dile getiren Seyhan Kaya, "Kocamı saklayan kişi görümcem" dedi.

"GÖRÜMCEM TAM BİR KARAYILAN"

25 yıllık eşini üç yıldır görmediğini ifade eden Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartmanımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" sözlerini kullandı.

TEK PROBLEMİN EŞİNİN AİLESİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Eşiyle evliliklerinde bir sorun yaşamadığını vurgulayan Seyhan Kara, tüm problemin eşinin aile olduğunu söyledi. Görümcesinin Müge Anlı canlı yayınına bağlanmasının ardından sinirlerine hakim olamayan Seyhan Kaya, bir takım iddialarda bulundu.

Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında 'Görümcem kocamı alıkoydu' deyip isyan etti

CANLI YAYINDA BİRBİRİNE GİRDİLER

Yaşanan gelişmelerin ardından Mustafa Kaya'nın ilk eşinden olan kızı Sibel Kaya da canlı yayına bağlanarak babasının yanında olduğunu söyledi. Sibel Kara ile Seyhan Kaya arasında da gerilim dolu anlar yaşandı.

Uzun zamandır babasından haber alamayan Irmak Naz Kaya ise canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.

Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında 'Görümcem kocamı alıkoydu' deyip isyan etti
YORUMLAR
500

Mustafa Kaya, Müge Anlı, Seyhan, Albay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında 'Görümcem kocamı alıkoydu' diye isyan etti - Son Dakika Magazin


Sahadakiler de feleğini şaşırdı! Yılların deneyimli ismi Biglia'dan gençlere derslik gol Sahadakiler de feleğini şaşırdı! Yılların deneyimli ismi Biglia'dan gençlere derslik gol         
16:06
Döviz kurlarında belirsizlik devam ediyor: Dolar ve euroda yeniden sert yükseliş! Döviz kurlarında belirsizlik devam ediyor: Dolar ve euroda yeniden sert yükseliş!         
16:00
Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı         
15:47
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Sadakatsiz dizisinde Ali ölecek mi? Sadakatsiz dizisinde Ali ölecek mi?         
15:28
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10

Son Dakika Haberleri
16:06 Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti
16:05 Sahadakiler de feleğini şaşırdı! Yılların deneyimli ismi Biglia'dan gençlere derslik gol
16:04 Ekonomist polemiği! Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil, sadece fikirlerimiz uyuşmuyor
15:59 Kuruluş Osman'da bugün: Şeyh Edebalı zindana atılıyor
15:59 Döviz kurlarında belirsizlik devam ediyor: Dolar ve euroda yeniden sert yükseliş!
15:48 Hapishanede tepki çeken görüntüler! 2 kadını çağırıp twerk yaptırdılar
15:48 Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor
15:47 Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı
15:34 Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ
15:34 Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 16:13:18. #1.13#
SON DAKİKA: Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement