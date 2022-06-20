Müge Anlı'nın düğün öncesi kına gecesi yaptığı iddia edildi - Son Dakika
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Müge Anlı'nın düğün öncesi kına gecesi yaptığı iddia edildi

20.06.2022 19:27

Bugün yayınlanan programında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklayan Müge Anlı, sosyal medyayı salladı. Öte yandan başarılı sunucunun geçtiğimiz hafta sonu kına gecesi organize ettiği öne sürüldü. Kınaya Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi Anlı'nın sınırlı sayıda arkadaşı katıldı.

Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programla, reyting rekorları kırıyor. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Müge Anlı, canlı yayında yaptığı özel hayat açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu. 49 yaşındaki Müge Anlı, canlı yayında evleneceğini açıkladı.

"HERKES EVLENİYOR, ABARTMAYA GEREK YOK"

Müge Anlı, "Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu." açıklamasını yaptı.

Evleneceğini Açıklamıştı... O Gerçek Ortaya Çıktı!

KINA GECESİ YAPILDI

Müge Anlı'nın bu açıklaması sonrası bir gerçek daha ortaya çıktı. Müge Anlı'nın geçtiğimiz hafta sonu kına gecesi organize ettiği iddia edildi. Taze Magazin'de yer alan habere göre; Anlı'nın kına gecesine Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı öne sürüldü.

Evleneceğini Açıklamıştı... O Gerçek Ortaya Çıktı!

1 YILDIR BİRLİKTELER

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun 1 yıldır birlikte olduğu tahmin ediliyor. Çiftin ne zaman ve nerede evleneceği merak konusu.

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Müge Anlı canlı yayında evleneceğini duyurdu! Anlı'nın açıklaması Twitter'da mizah dolu paylaşımlarla karşılandı Müge Anlı canlı yayında evleneceğini duyurdu! Anlı'nın açıklaması Twitter'da mizah dolu paylaşımlarla karşılandı Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını açıklamıştı! Peki İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı canlı yayında evlilik kararı aldığını açıklamıştı! Peki İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?
Kaynak: Snob Magazin

Şinasi Yüzbaşıoğlu, Zahide Yetiş, Zuhal Topal, Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'nın düğün öncesi kına gecesi yaptığı iddia edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müge Anlı'nın düğün öncesi kına gecesi yaptığı iddia edildi - Son Dakika
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