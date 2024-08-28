Muğla\'da 9. Uluslararası Zurnazen Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9'uncu Uluslararası Zurnazen Festivali, Menteşe'de büyük bir coşkuya sahne oldu. Festival, Prof. Dr. Şaban Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Farklı illerden gelen zurna ustalarının performanslarıyla başlayan etkinlikte, ünlü sanatçı Öykü Gürman da sahne alarak unutulmaz bir gece yaşattı. Gürman'ın şarkılarıyla coşan katılımcılar, zurna eşliğinde keyif dolu anlar yaşadı.

Festival, hem geleneksel müziğin hem de modern ritimlerin buluşma noktası olarak Menteşe'de unutulmaz bir kültürel etkinlik olarak kayıtlara geçti. Muğla'nın farklı renklerini ve seslerini bir araya getiren Zurnazen Festivali, bu yıl da büyük beğeni topladı. - MUĞLA