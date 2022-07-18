Müjdeli Haberi Böyle Duyurdular - Son Dakika
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Müjdeli Haberi Böyle Duyurdular

18.07.2022 13:00
Müjdeli Haberi Böyle Duyurdular

İki yıllık beraberliklerini geçtiğimiz eylül ayında sade bir nikahla taçlandıran şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler'den müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Sunduğu yemek programıyla tanınan şef Arda Türkmen, geçtiğimiz yıl Melodi Elbirliler ile evlendi.

"PEK YAKINDA 3 KİŞİYİZ"

Sosyal medya hesaplarından aynı anda teknede çektirdikleri fotoğrafları paylaşan çift, bebek beklediklerinin müjdesini verdi. Türkmen ve Elbirliler, paylaşımlarına "Bizden size güzel bir haber; pek yakında 3 kişiyiz" notunu düştü.

Müjdeli Haberi Böyle Duyurdular

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Çiftin Erbirliler'in göbeğini tutarak verdikleri pozlara Burçin Terzioğlu, Derya Şensoy, Aslıhan Güner, Bengü, Seda Bakan, Hande Soral ve Pınar Altuğ Atacan gibi ünlü isimlerden tebrik yorumları yağdı.

Müjdeli Haberi Böyle Duyurdular

ARDA TÜRKMEN KİMDİR?

Arda Türkmen, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.1994 yılında Saint Benoit Fransız lisesinden, 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden ve 2001 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri sanatları bölümünden mezun olarak çift anadal yaptı.

1995 -2000 yılları arasında 350 den fazla üniversite tur organizasyonu, 100 den fazla sanatçılı konser organizasyonu yapan Arda Türkmen, 1998 - 2000 yılları arasında Uludağ'da işletmecilik yaptı.

2001 - 2003 yılları arasında birçok konser, produksiyon, ve organizasyon işlerinde yöneticilik yaptı. 2003 yılında catering şirketini kurdu.

2008 yılında Asmalımescit'te restoran açtı. 2010 yılında CNNTürk televizyonu için " Arda'nın mutfağı " isimli yemek programını yapmaya başladı. 2012 yılının başında Arda'nın mutfağı sayfasını yazmaya başladı.

2012 yılının ortalarına doğru La Cucina Italiana dergisinde yemek yazıları ve tarifleri yazmaya başladı. 2013 yılında Karaköy'de restoran açtı. Restaurant sayısını 3'e çıkardı. 5 arkadaşı ile kurduğu Velotürk ile, sosyal sorumluluk projeleri geliştirdi.

9 sezondur yaptığı Arda'nın mutfağı programı ekranlarında devam ediyor.

MELODİ ELBİRLİLER KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğan Melodi Elbirliler, sosyal medyada 'Güzellik bloggeri' olarak tanınıyor. Instagram'da 543 bin takipçisi bulunan Elbirliler, makyaj videoları yayınlıyor.

Melodi Elbirliler, Yeditepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

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Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ve şef Arda Türkmen bebek bekliyor Sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler ve şef Arda Türkmen bebek bekliyor
Kaynak: Snob Magazin

Melodi Elbirliler, Arda Türkmen, Magazin, Son Dakika

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Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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