Münir Özkul'un Eşi Umman Özkul Vefat Etti

YEŞİLÇAM'ın usta sanatçılarından Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Umman Özkul'un ölümünü, kızı Güner Özkul sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yeşilçam'ın usta ismi Münir Özkul 2018 yılında hayatını kaybetmişti. Münir Özkul'un eşi Umman Özkul ise bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Vefat haberini Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Güner Özkul, paylaşımında, "Babamın 40 yıllık yoldaşı, eşi Umman (Altınay) ebediyete intikal etmiştir. Cenazesi 08 Ağustos'ta Zincirlikuyu'da kılınacak öğle namazını müteakip Kilyos Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı.