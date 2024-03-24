Murat Boz: "Müziğe Annem Sayesinde Başladım"
Karşılarında severek takip ettikleri Murat Boz'u gören öğrenciler kendisiyle bol bol fotoğraf çektirdiler. Öğrencilerle gerçekleştirilen söyleşiye ilgi hayli büyüktü.
Gelen soruları yanıtlayan başarılı sanatçı, lise yıllarını anlatarak öğrencilerle duygularını paylaştı. Boz, bir öğrencinin "Hayatınızın dönüm noktası nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:
"Müzisyen olmaya annem sayesinde karar verdim. Aslında çocukluk yıllarımda gittiğimiz yerlerde şarkı söylerdim. Annem bir yaz 'Seni Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Sınavı'na yazdırdım' dedi. Sonra müzik hocam sayesinde çok ilerleme kaydettim. Müziğe başlamamı sağlayan annemdir."
Murat Boz, Öğrencilerin başarısının sırrını sorması üzerine, "kendinize güvenin, çok çalışın, başarılı olacağınıza inanın." tavsiyesinde bulundu.
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