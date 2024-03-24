Murat Boz: "Müziğe Annem Sayesinde Başladım"

Türk Sanat Müziği'nin 'Taş Bebek' lakaplı sanatçısı sağlık sorunlarıyla boğuşuyor

Gönül Yazar, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Şarkıcı, ağrılarının artması üzerine hastaneye gitme kararı aldığını ve sol bacağında pıhtı olduğunu öğrendiğini belirtti. Gönül Yazar, zayıfladığını ve tedavi sürecinde serum ve ilaçlarla beslendiğini ifade etti.