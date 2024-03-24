Murat Boz: Müziğe Annem Sayesinde Başladım - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Murat Boz: Müziğe Annem Sayesinde Başladım

Murat Boz, bir lise ziyaretinde öğrencilerle söyleşi yaparak müzik kariyerine nasıl başladığını anlattı. Boz, annesinin onu Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'ne yazdırmasıyla müziğe olan ilgisinin başladığını söyledi. Öğrencilere başarı için güvenmelerini, çalışmalarını ve inanmalarını tavsiye etti.

24.03.2024 12:32  Güncelleme: 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Boz: "Müziğe Annem Sayesinde Başladım"

Karşılarında severek takip ettikleri Murat Boz'u gören öğrenciler kendisiyle bol bol fotoğraf çektirdiler. Öğrencilerle gerçekleştirilen söyleşiye ilgi hayli büyüktü.

Gelen soruları yanıtlayan başarılı sanatçı, lise yıllarını anlatarak öğrencilerle duygularını paylaştı. Boz, bir öğrencinin "Hayatınızın dönüm noktası nedir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

muratboz-liseziyaret1.jpg

"Müzisyen olmaya annem sayesinde karar verdim. Aslında çocukluk yıllarımda gittiğimiz yerlerde şarkı söylerdim. Annem bir yaz 'Seni Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi Sınavı'na yazdırdım' dedi. Sonra müzik hocam sayesinde çok ilerleme kaydettim. Müziğe başlamamı sağlayan annemdir."

muratboz-liseziyaret2.jpg

Murat Boz, Öğrencilerin başarısının sırrını sorması üzerine, "kendinize güvenin, çok çalışın, başarılı olacağınıza inanın." tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Magazinkolik

Anadolu Lisesi, Murat Boz, Çocukluk, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Murat Boz: Müziğe Annem Sayesinde Başladım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
    12:18 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

    Usta oyuncu Kadir İnanır'ın sabah saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Beykoz'daki evinde rahatsızlanan İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam ediyor.

  • Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
    11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

    Yeşilçam'ın efsane aktörü Kadir İnanır, İstanbul Beykoz'daki evinde inme geçirerek bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Beyin tomografisi ve MR çekilecek İnanır'a çıkacak test sonucuna göre tedavi uygulanacağı belirtildi.

  • Türk Sanat Müziği'nin 'Taş Bebek' lakaplı sanatçısı sağlık sorunlarıyla boğuşuyor
    00:36 Türk Sanat Müziği'nin 'Taş Bebek' lakaplı sanatçısı sağlık sorunlarıyla boğuşuyor

    Gönül Yazar, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ve hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Şarkıcı, ağrılarının artması üzerine hastaneye gitme kararı aldığını ve sol bacağında pıhtı olduğunu öğrendiğini belirtti. Gönül Yazar, zayıfladığını ve tedavi sürecinde serum ve ilaçlarla beslendiğini ifade etti.

  • Gonca Vuslateri Hamilelik Pozlarıyla Gündemde
    00:35 Gonca Vuslateri Hamilelik Pozlarıyla Gündemde

    Oyuncu Gonca Vuslateri, hamilelik sürecinde çektiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Vuslateri'nin hamilelik kilolarıyla ilgili yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

  • Ünlü Şarkıcı Nev'in Annesi Vefat Etti
    00:33 Ünlü Şarkıcı Nev'in Annesi Vefat Etti

    Ünlü şarkıcı Nevzat Dogansoy, annesi Tülin Doğansoy'un vefat ettiğini duyurdu. Dogansoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda annesine veda ettiğini belirterek, üzüntüsünü dile getirdi. Tülin Doğansoy'un cenazesi pazar günü defnedilecek.

  • Levent'in Babasının Ötanazi Kararı
    20:33 Levent'in Babasının Ötanazi Kararı

    Levent, babasının ötanazi kararı verdiğini ve yurtdışına gideceğini öğrenir. Suavi'nin imzasına ihtiyaç duymasıyla yeni bir plan ortaya çıkar. Sadi, Affan ve Feyza'nın nişan merasimi sırasında Hasna ve Müyesser'in Zeynep için tuzak hazırladığını öğrenir. Cüneyd, Zeynep'in gizemli tavırlarından şüphelenirken Nadire'nin Naim hakkındaki şüphesi Meryem'in korkularıyla yüzleşmesine neden olur.

  • Esenyurt'ta okey oynarken kadın tarafından böyle darp edildi
    16:50 Esenyurt'ta okey oynarken kadın tarafından böyle darp edildi

    Esenyurt'ta bir kafede okey oynayan adam, dışarıdan gelen bir kadın tarafından darp edildi. Kadın, adamı darp ettikten sonra masadaki bir kadına küfürler savurup, bardak fırlattı. Olay cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

  • Oyuncu Blake Lively, fotoğrafından oynama yaptığı için eleştirdiği Kate Middleton'dan özür diledi
    16:17 Oyuncu Blake Lively, fotoğrafından oynama yaptığı için eleştirdiği Kate Middleton'dan özür diledi

    Oyuncu Blake Lively, Anneler Günü için çocuklarıyla verdiği fotoğrafta oynamalar yaptığı için alay ettiği Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğünü öğrenince özür diledi.

  • Esra Ezmeci, Bağcılar'daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin
    15:56 Esra Ezmeci, Bağcılar'daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin

    Esra Ezmeci, Bağcılar'da 2019 ve 2023 yılları arasında 4 çocuğa cinsel istismarda bulunan Metin Ş.'ye öfke kusarak "Bu tip adamlar adım edilsin" dedi.


13:02 Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek AK Partili Kabaktepe yanıtladı Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı
12:33 Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek Ukrayna iki Rus gemisini vurdu Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek! Ukrayna iki Rus gemisini vurdu
12:09 Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak Stellantis, maliyetleri optimize etmek için işten çıkarmalar yapacak
11:18 Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER’e yazdılar Aileleri evliliklerine karşı çıkınca CİMER'e yazdılar
11:09 Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
12:08 İşte AK Parti’nin ’’Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’’ için kapatılan yollar İşte AK Parti'nin ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'' için kapatılan yollar
11:44 Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’a mı götürüldü Avukatından iddiaya yalanlama geldi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'a mı götürüldü? Avukatından iddiaya yalanlama geldi
10:35 Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu Gece kulübünde taciz iddiasıyla dışarı çıkarıldı, dönüşü tabancayla oldu
10:32 Halı silkelerken balkondan düşerek hayatını kaybetti Halı silkelerken balkondan düşerek hayatını kaybetti
10:28 Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Ankara mitinginde pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
09:51 Rusya’daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş Rusya'daki kanlı saldırıdan yeni görüntüler! Teröristler o anları vücut kamerasıyla anbean kaydetmiş
09:47 Paylaşımları ortaya çıkan sahte avukat tutuklandı Paylaşımları ortaya çıkan sahte avukat tutuklandı
09:04 Fatma Şahin’den Gaziantep’e yeni proje Barcelona ve Tokyo’ya gidenler gelecek Fatma Şahin'den Gaziantep'e yeni proje! Barcelona ve Tokyo'ya gidenler gelecek
08:38 Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna’yı savaş uçaklarıyla vurdu Rusya 150 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrası Ukrayna'yı savaş uçaklarıyla vurdu
07:58 Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Erdoğan bugünkü mitingde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 13:40:51. #1.13#
SON DAKİKA: Murat Boz: Müziğe Annem Sayesinde Başladım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement