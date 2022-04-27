Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü - Son Dakika
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Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü

27.04.2022 16:11

Önceki akşam Ankara'da konser veren şarkıcı Murat Boz, terini sildiği havlusunu hayranlarına attı. Boz'un havlusunu kapmaya çalışan kadın hayranları ise adeta kavga çıkardı.

Şimdilerde O Ses Türkiye'nin çekimlerinde tanıştığı Damla Sönmez ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündemde olan Murat Boz, önceki akşam Ankara'da konser verdi. Vatandaşların akın ettiği konserde ilginç anlar da yaşandı.

KADINLAR TERLİ HAVLUYU KAPMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ

Ankaralı hayranlarıyla buluşan yakışıklı şarkıcı, peş peşe şarkılarını seslendirdi. Dans ederken terleyen Boz, bir havluya terini silerek sevenlerine attı. Boz'un şalı atmasıyla ortalık bir anda karıştı. Şarkıcının terli havlusunu kapmak isteyen kadın hayranları ise adeta birbirine girdi. Kadınların havlu için kıyasıya mücadele ettiği anlar ise anbean kayda alındı.

Murat Boz'un konser esnasında fırlattı terli havlusu, kadınları birbirine düşürdü
Murat Boz'un konser esnasında fırlattı terli havlusu, kadınları birbirine düşürdü
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Son Dakika Magazin Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü - Son Dakika
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