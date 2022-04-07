Murat Kurşun'dan Kriz Önleyen Eşli Klip - Son Dakika

Murat Kurşun, yeni teklisi 'Gelmedin Yar'ı kendi YouTube kanalı üzerinden müzikseverlerle buluşturdu. Söz ve müziği Abdullah Balak'a, aranjesi Halim Kurşun'a ait şarkının video klibi Murat Kurşun'u büyük bir dertten kurtardı.

"BU KEZ SEN OYNA" DEDİM

Yönetmenliğini Erkan Nas'ın üstlendiği klipte eşi Asena Kurşun ile birlikte kamera karşısına geçen Kurşun "Ne zaman bir klipte kadın ile oynasam eşim kıskançlık krizi geçiriyor. Bir, iki, üç, beş... Baktım olacak gibi değil. 'Bu kez de sen oyna klibimde' dedim. Böylece büyük bir krizin de önüne geçmiş olduk. Krizi iyi yönettiğimi düşünüyorum" dedi.

Ayrıca eşiyle aralarındaki sevgi bağının gücüne de değinen Murat Kurşun "Bize bir hatıra kalsın bu klip. Bugün var, yarın yokuz. Çocuklarımız büyüdüğünde nasıl bir sevgi olduğunu görsünler, izlesinler" diye konuştu.

Öte yandan Asena Kurşun Miss Turkey 2015 finalistlerinden... İkili ilişkilerine klip setinde başlamış ve 2016 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çiftin Murat Can adından bir oğulları var.