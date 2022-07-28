Kendi Buğdayını Kendisi Biçiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kendi Buğdayını Kendisi Biçiyor

28.07.2022 23:06
Kendi Buğdayını Kendisi Biçiyor

Murat Kurşun kendi buğdayını kendisi biçti. Tüm dünya genelinde buğday alarmı olduğunu söyleyen Kurşun, Balıkesir'deki çiftliğinde biçer döverin başına geçerek hasadını kendisi yaptı.

Murat Kurşun "Çiftliğe gidip buğday hasadını kendim bire bir yapıyorum. Kimse mağdur olmasın, insanlarımız ekmeğini pahalıya almasın. Yurt dışından yabancılar gelip köylülerin buğdayını çok yüksek fiyatlara satın almaya çalışıyor. Lütfen tehlikenin farkına varalım. Dünyanın her yerinde ciddi bir kıtlık alarmı var. Ülkemizdeki verimli topraklarımız sayesinde bolca ekip biçiyoruz ve kıtlık yaşamamak için her metrekareye buğday, tahıl ekmeliyiz" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Talas, kendi yollarını kendi çiziyor Talas, kendi yollarını kendi çiziyor Akıntıya kapılan kızı kurtarıp, kendisi kaybolan oto tamircisi 4 gündür aranıyor Akıntıya kapılan kızı kurtarıp, kendisi kaybolan oto tamircisi 4 gündür aranıyor
Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kendi Buğdayını Kendisi Biçiyor - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
22:49 Konyaspor, Bate Borisov'u 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna çıktı!
22:07 Müzisyen İlhan İrem, 67 yaşında yaşamını yitirdi!
21:45 Başakşehir, Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu biletini cebine koydu!
21:35 TFF, Süper Lig'in ilk iki haftasının programında değişiklik yapıldığını açıkladı!
20:57 Eski Beşiktaşlı Lens, Fransa 3. Lig takımı FC Versailles ile anlaştı!
20:23 Barcelona'nın transfer için gözden çıkardığı para gündem oldu! Ekonomik kriz vurgusu yapan kulüp Jules Kounde ile anlaştı
20:21 İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bakan Soylu uyuşturucu üzerinden birbirlerine yüklendi!
20:17 Kılıçdaroğlu'ndan isim vermeden Erdoğan'a gözdağı: Demokratik yollarla beyefendiyi emekli edeceğim
19:51 Bakan Hulusi Akar'dan, ABD'nin F-16 satışındaki Yunanistan şartına rest: Şartlı uçak almayı kabul etmeyeceğiz
19:44 Marmaris'te korkutan yangın! Alevler yerleşim alanlarına yakın noktalardan yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 23:06:33. #1.11#
SON DAKİKA: Kendi Buğdayını Kendisi Biçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement