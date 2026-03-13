Murat Övüç için yeni karar - Son Dakika
Murat Övüç için yeni karar

Murat Övüç için yeni karar
13.03.2026 13:52
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

SEGBİS İLE SAVUNMA YAPTI

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Murat Övüç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatları da hazır bulundu. Savunmasında söz konusu videoyu mizah amacıyla çektiğini ifade eden Övüç, videonun tesettürlü kadın takipçilerini mutlu etmek için hazırlandığını öne sürdü. Eyleminde herhangi bir art niyet bulunmadığını savunan Övüç, yanlış anlaşıldığı için özür diledi. Övüç, videoyu Şubat 2024'te çekip o dönemde kullandığı ve daha sonra kapatılan Instagram hesabından paylaştığını belirtti. Eski hesabının sahne kostümleri nedeniyle kapatıldığını ifade eden Övüç, yeni sosyal medya hesabında ise daha farklı içerikler paylaştığını söyledi. Sanık, savunmasında tahliyesini ve beraatini talep etti.

SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın mevcut durumunun devamını talep etti. Mahkeme heyeti de ara kararında Övüç'ün tutukluluk halinin sürmesine hükmetti ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün sanal devriye çalışmaları sırasında bir sosyal medya hesabında Murat Övüç'ün başörtüsü taktığı videonun paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, görüntülerde Övüç'ün başında siyah ve kırmızı renklerden oluşan bir başörtüsü bulunduğu, sağ el yüzük parmağındaki yüzüğe dikkat çekecek şekilde özçekim yaptığı ve arka planda türkü çaldığının belirlendiği ifade edildi.

Savcılık, Övüç'ün bu paylaşımıyla başörtüsü kullanan kesimle alay ederek toplumun bir kesimini diğer kesimine karşı alenen tahrik ettiğini öne sürdü. Bu kapsamda Murat Övüç hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • FATİH TEKİN FATİH TEKİN:
    içirede kalsın topluma aykırı biri kötü örnek 0 0 Yanıtla
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    top haberleri yapmayı cokmu seviyorsunuz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
