Murat Ünalmış, oğlunu kucağına alarak mutluluğunu paylaştı

Nisan 2024'te IMDb Puanlarına Göre En İyi Diziler

IMDb puanlarına göre en iyi diziler listesinde Breaking Bad, Band of Brothers ve Chernobyl gibi yapımlar zirvede yer alıyor. The Wire, Avatar: The Last Airbender, The Sopranos, Game of Thrones, The World at War, Bluey ve Rick and Morty gibi diziler de ilk 10'da yer alıyor.