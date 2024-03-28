Murathan Mungan, \'Maskeli Balo\' Şarkısının İzinsiz Kullanılmasına Dava Açacak

Leonardo DiCaprio'nun kız arkadaşı Vittoria Ceretti'nin parmağında yüzük takması nişan söylentilerini alevlendirdi

Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun İtalyan model kız arkadaşı Vittoria Ceretti'nin parmağında yüzük takması, çiftin nişanlanacağı söylentilerini güçlendirdi. Ceretti'nin bir etkinlikte devasa bir nişan yüzüğüne benzeyen bir şey taktığı görüldü ve bu durum, DiCaprio'nun artık evleneceği yorumlarına neden oldu. DiCaprio'nun genç partnerler tercih ettiği bilinirken, Ceretti'nin 25 yaşında olması, çiftin yaş uyumunu gösteriyor.