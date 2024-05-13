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DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre arabesk müziğinin " Baba " lakaplı sanatçısı Müslüm Gürses'in doğum günü kutlandı.

2013 yılında hayatını kaydeden sanatçı için Çamlıca tepesinde bir mekanda yapılan doğum gününe ünlü ismin yapımcısı Elenor Müzik'in sahibi Muhteşem Candan ve çok sayıda hayranı katıldı.

Ünlü ismin yapımcısı Muhteşem Candan, Müslüm Gürses'e olan sevginin ve saygının katlanarak arttığını ve doğum gününde toplanan bir çok kişinin bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Candan " Müslüm Gürses şarkıları ve tavrı ile her zaman örnek olmuş bir sanatçıydı. Bizlerde Müslüm Gürses'in doğum günü için bir araya geldik. Müslüm Gürses'e olan sevgi ve saygı hiç bitmeyecek" dedi.

Doğum gününe katılan yönetmen ve fotoğrafçı Veysi Akkaya ise " Müslüm babaya olan sevgi hiç bitmeyecek " dedi.

Müslüm Gürses'in fotoğrafının olduğu pastayı kesen hayranları arabeskin babasının şarkılarına eşlik etmeyi ihmal etmediler.