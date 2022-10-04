Mustafa Sandal'dan Reha Muhtar'a sert sözler: Varsa yüreğin sokağa çık - Son Dakika
Üye Girişi

Mustafa Sandal'dan Reha Muhtar'a sert sözler: Varsa yüreğin sokağa çık

04.10.2022 08:40
Mustafa Sandal'dan Reha Muhtar'a sert sözler: Varsa yüreğin sokağa çık

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, şiddet iddiasıyla velayetini kaybettiği 13 yaşındaki kızına bağırdığı anların ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar'a sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Varsa yüreğin sokağa çık, 5 dakikan var Reha" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla açtığı davayı kazanarak geçici velayeti aldı. Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi. Dava sonrası eski eşinin iddialarına maruz kaldığını ileri süren Uğur, Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı bir ses kaydını yayınladı.

"ÇIĞLIK ATAN BENİM KIZIM, DİĞER SESİ BİLİYORSUNUZ"

Uğur'un Instagram'dan "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse... Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah'ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin" notuyla yayınladığı ses kaydı sosyal medyanın gündemine oturdu.

MUSTAFA SANDAL: VARSA YÜREĞİN SOKAĞA ÇIK

Reha Muhtar'ın kızıyla olan ses kaydını dinleyen şarkıcı Mustafa Sandal ise sessiz kalamadı. Twitter hesabından Reha Muhtar'a tepki gösteren Sandal, "Kızına sözlü şiddette bulunan Reha Muhtar'ı kınıyorum! Kayıtta çocuğa söylüyorsun ya ben de sana söylüyorum; varsa yüreğin sokağa çık, 5 dakikan var Reha! Bak bakalım kaç kişi yüzüne tükürecek? Savunmasız bir kız çocuğuna baskı kurmakla olmuyor bu işler" dedi.

Mustafa Sandal... REHA MUHTAR'A MEYDAN OKUDU!
YORUMLAR
500
Reha Muhtar olayında şaşırtan Tamer Karadağlı iddiası! Ortalık birbirine girecek Reha Muhtar olayında şaşırtan Tamer Karadağlı iddiası! Ortalık birbirine girecek Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar: Kızım uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşüyordu, ona 5 dakika süre veriyordum Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar: Kızım uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşüyordu, ona 5 dakika süre veriyordum
Kaynak: Magazinkolik

Mustafa Sandal, Reha Muhtar, Deniz Uğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mustafa Sandal'dan Reha Muhtar'a sert sözler: Varsa yüreğin sokağa çık - Son Dakika

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.

Son Dakika
09:06 Kira ve krediyi aynı anda alma imkanı! Kentsel dönüşüm destekleri artırıldı
08:40 Mustafa Sandal'dan Reha Muhtar'a sert sözler: Varsa yüreğin sokağa çık
08:36 AK Parti'den dikkat çeken çağrı: Cumhurbaşkanımızın açıklamaları tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacak
08:34 Takipçisinin fantezisine Gökhan Çıra'dan yanıt: Bu arkadaş kafayı yemiş
08:26 Üsküdar'da FETÖ'nün yeniden kurmaya çalıştığı eğitim yapılanmasına operasyon! Dershanede görev yapan 35 kişi gözaltına alındı
08:28 Yunan ordusundan Türkiye ile savaş itirafı: 3-4 günden fazla sürmez
08:24 Avrupa'yı kuş gribi vurdu! 48 milyon kümes hayvanı itlaf edildi
08:18 Ankara'da tekne hırsızlığı! Şüpheliler yakayı ele verdi
08:13 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı yaptığı videoda masada duran kitap dikkatlerden kaçmadı
08:02 Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma Avrupa'yı kızdırdı: Yasallığı kabul edilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 09:20:53. #1.11#
SON DAKİKA: Mustafa Sandal'dan Reha Muhtar'a sert sözler: Varsa yüreğin sokağa çık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement