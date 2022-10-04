Mustafa Sandal'dan Reha Muhtar'a sert sözler: Varsa yüreğin sokağa çık

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla açtığı davayı kazanarak geçici velayeti aldı. Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi. Dava sonrası eski eşinin iddialarına maruz kaldığını ileri süren Uğur, Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı bir ses kaydını yayınladı.

"ÇIĞLIK ATAN BENİM KIZIM, DİĞER SESİ BİLİYORSUNUZ"

Uğur'un Instagram'dan "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse... Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah'ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin" notuyla yayınladığı ses kaydı sosyal medyanın gündemine oturdu.

MUSTAFA SANDAL: VARSA YÜREĞİN SOKAĞA ÇIK

Reha Muhtar'ın kızıyla olan ses kaydını dinleyen şarkıcı Mustafa Sandal ise sessiz kalamadı. Twitter hesabından Reha Muhtar'a tepki gösteren Sandal, "Kızına sözlü şiddette bulunan Reha Muhtar'ı kınıyorum! Kayıtta çocuğa söylüyorsun ya ben de sana söylüyorum; varsa yüreğin sokağa çık, 5 dakikan var Reha! Bak bakalım kaç kişi yüzüne tükürecek? Savunmasız bir kız çocuğuna baskı kurmakla olmuyor bu işler" dedi.