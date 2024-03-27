Mustafa Üstündağ, Ali Babacan\'a tepki gösterdi

Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ Deva Partisinin Genel Başkanı Ali Babacan'a seslenerek " Sayın Babacan sen mesaj yazıyorsun,ama ben cevap veremiyorum. Telefon numaramı nerden buldun" diyerek tepkisini dile getirdi.
DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'dan ' Bana niye mesaj atıyorsunuz " çıkışı. Fenomen dizi Kurtlar Vadisinde canlandığını ' Muro ' karakteri ile hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ kendisine Deva Partisinden gelen mesajı paylaştı.
Gelen otomatik mesaja cevap veremediği için sinirlenen ünlü oyuncu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a seslendi.
" Ali Babacan numaramı nerden buldun"
Kendisine atılan mesaja öfkelenen ünlü isim " Sayın Babacan sen mesaj yazıyorsun,ama ben cevap veremiyorum. Telefon numaramı nerden buldun" diyerek tepkisini dile getirdi.
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