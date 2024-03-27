Mustafa Üstündağ, Ali Babacan'a tepki gösterdi - Son Dakika
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Mustafa Üstündağ, Ali Babacan'a tepki gösterdi

Mustafa Üstündağ, Ali Babacan\'a tepki gösterdi

Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yönelik olarak 'Sayın Babacan sen mesaj yazıyorsun, ama ben cevap veremiyorum. Telefon numaramı nerden buldun' diyerek tepkisini dile getirdi. Üstündağ, kendisine gelen otomatik mesaja cevap veremediği için sinirlendi.

27.03.2024 14:34  Güncelleme: 14:36
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Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ Deva Partisinin Genel Başkanı Ali Babacan'a seslenerek " Sayın Babacan sen mesaj yazıyorsun,ama ben cevap veremiyorum. Telefon numaramı nerden buldun" diyerek tepkisini dile getirdi.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'dan ' Bana niye mesaj atıyorsunuz " çıkışı. Fenomen dizi Kurtlar Vadisinde canlandığını ' Muro ' karakteri ile hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ kendisine Deva Partisinden gelen mesajı paylaştı.

Mustafa Üstündağ, Ali Babacan'a tepki gösterdi

Gelen otomatik mesaja cevap veremediği için sinirlenen ünlü oyuncu Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a seslendi.

" Ali Babacan numaramı nerden buldun"

Kendisine atılan mesaja öfkelenen ünlü isim " Sayın Babacan sen mesaj yazıyorsun,ama ben cevap veremiyorum. Telefon numaramı nerden buldun" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Mustafa Üstündağ, Ali Babacan'a tepki gösterdi - Son Dakika

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