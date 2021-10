'Müzik literatürüne geçemeden tıp literatürüne girdim'

O kadar enerjik ki yerinde duramıyor... Kısa süre önce yeni teklisi 'Çocuk'u çıkaran Bengisu'yla (Önal) söyleşi yapmak için sahne öncesi Soho House'ta buluştuk. Aklımdan ilk geçen 'O stilettoların üzerinde saatlerce nasıl duracak' oldu. Onun 29 yıllık hayatında her şeye rağmen ayakta kalmayı başarmış biri olduğunuysa söyleşi ilerledikçe anladım.

Müzik hayatınıza nasıl girdi?

İlkokulda müzik hocamın beni Yaratıcı Çocuklar Derneği'ne sokmasıyla başladı her şey. 9 yaşında Aya İrini'de sahneye çıktım. Lisede Ladies & Gentlemen İstanbul ekibiyle beraber Sertab Erener, Sezen Aksu, Ferhat Göçer gibi isimlerle çalıştım.

Dünyanın en prestijli müzik okullarından birine kabul edilmişsiniz, nasıl oldu bu?

O dönem babamın benim için başka planları vardı. Saint-Joseph Lisesi'nden mezun olup Galatasaray Üniversitesi'ne gidecek ya da Fransa'da uluslararası hukuk okuyacaktım. Bense Berklee College of Music sınavlarına başvurdum. Ama o dönemde şansıma Berklee Türkiye'deki sınavlarını kapattı. Ben de baktım vizem var, 'ABD'ye gideyim' diye düşündüm.

1 GÜN İÇİN ABD'YE GİTTİM

Peki, ailenizi bu konuda nasıl ikna ettiniz?

Söylemedim. Uçak biletimi aldım, "Baba ben 2-3 gün arkadaşlarımda kalacağım" dedim. Bastım, gittim 24 saatliğine ABD'ye. Ertesi gün sınava girdim, aynı gün 23.00 uçağıyla da geri döndüm. Hatta pasaport kontrolünde gümrük memuru "Ne kadar buradasın" diye sordu. "Yarın dönüyorum" dedim. "Neden geldin" diye sordu. "Hayallerim var, o yüzden" dedim.

Ne cesaret! Sonra ne oldu?

Bu performans gerektiren bir sınavdı. Önce bir kurula kendini tanıtıp hangi enstrümana sahip olduğunu söylüyorsun. Benimki sesti... Sonra nota okuma gibi çeşitli sınavlara tabi tutuluyorsun, ardından bir mülakata giriyorsun. Sınavda hem Türk sanat müziği söyledim hem de Queen'in 'Somebody To Love' şarkısını. Tam bursla kabul aldım.

Justin Timberlake'in Madison Square Garden konserinde vokalistliğini yaptınız. Bu olay nasıl gelişti?

Yaz okuluna katılmıştım. Bizi yeteneklerimize göre gruplandırdılar. Orada John Blackwell diye bir hocanın öğrencisi oldum. Justin'in davulcusuydu. Bize "Hafta sonu Justin Timberlake'in konserine gelmek isteyen var mı" diye sordu. Toplandık, gittik. Provalarda ses kontrolü yapılırken 'My Love' çalıyordu. Benim deli gibi sevdiğim bir şarkı, John da bunu biliyordu, "Çık söyle" dedi. Ben söylerken kafamı bir çevirdim, eserin sahibi orada. Bir an duraksadım ama Justin "Devam et" dedi. Tabii çok heyecanlıydım, 'Öldüm de cennete mi geldim' diye düşündüm. "Sahneye çıkmak ister misin" diye sordular. "İsterim" dedim. Benim için harika bir anı oldu.

Nasıl bir his dünyaca ünlü bir ismin sahnesinde olmak?

Büyülü bir atmosferdi gerçekten. Ben bir sahne yapıyorum, 100-150 kişi geliyor. O kadar insanın bile bir şarkıyı aynı ağızdan söylemesi beni inanılmaz tatmin ediyor. Binlerce kişinin senin şarkını tek bir ağızdan söylemesi nasıl bir histir, tahmin edemem.

BU DA BENİM SINAVIMDI

Geçmişte olaylı bir klip maceranız olmuş. 'Dünyanın Öteki Ucuna' klibiniz veto yemiş...

Şimdi ben zayıf, çıtıpıtı bir kadın değilim. 2014'te klip çıktığında 120 kiloydum. O kiloda bir kadın olmak demek, dans etmemek ya da fit insanlardan farklı bir muamele görmek demek değil. Klibi Ketche çekti. Şarkıyı dinledi, "Dans edeceksin" dedi. Dersler aldım. Çekimi tamamladık, klip yayına girdi. Türkiye'nin o dönemki en büyük müzik kanallarından Kral TV bana "Bu klibi yayımlamıyoruz" dedi. Nedenini sordum, "Sen kilolusun, dans ediyorsun, Türkiye buna hazır değil" diye bir yanıt aldım. Ben o klipte soyunmadım, etmedim ki... Ayrıca hadi diyelim soyundum...

Ne hissettiniz?

Üzüldüm mü, evet. Ama daha çok sinirlendim. Ne yapıp yapamayacağıma ben karar veririm. Özgür doğdum, özgür yaşıyorum.

Mide ameliyatı geçirmişsiniz. Neler yaşadınız o dönem?

Her insanın hayatta bir sınavı vardır. Bu da benimkiydi. İnsanlar "O klipten sonra mide küçültme ameliyatı geçirdi" dedi, alakası yok! Operasyonun günü çoktan belirlenmişti. Ameliyattan sonra midemde bir kaçak oldu. Bu nedenle yediklerim vücuduma yayılmaya başladı. Bana "Bazı şeyler ters gitti. Sana müdahale edemeyiz, masada kalırsın" dediler. "Ne yapacağız" dedim. "Takip edeceğiz bir süre" dediler. Bir yıl hastanede yattım. Ama altıncı ayın sonunda çok sıkıldım; geceleri 'Gizli Kalsın'da sahneye çıkıyordum, sonra hastaneye geri dönüyordum.

Çok riskli değil miydi?

Tabii... Dünyadaki ilk mide küçültme ameliyatlarını yapan Mitchell Roslin benim doktorumdu. Sahneye çıktığımı öğrenince çok kızdı. Beni ameliyata alacaklarını anlattı. Birkaç seçenek sundu ama "Yüzde 30 yaşama şansın var" dedi. Ameliyat olmazsam da 4 yıl yaşayabileceğimi söyledi.

MİDEMDE 3 DELİK VARDI

Sonra ne oldu?

ABD'de kişiye özel medikal ürünler yapan bir şirket bulduk. Bana bir tıpa yapacaklardı ve midemdeki boşluğa yerleştireceklerdi. Yapımı 1-2 yıl sürecekti. Bu sırada endoskopide midemde 3 delik olduğunu fark ettiler ve tedaviden vazgeçildi. Doktor bana "Ya ameliyatı olacaksın ya da bir daha böyle bir şansın olmayacak, durum kötüye gidiyor" dedi. Kabul ettim. Mitch, ameliyatta sevdiğim şarkıları çalmak için benden bir müzik listesi aldı. Ameliyathaneye girdiğimde Chaka Khan'dan 'Ain't Nobody' çalıyordu.

Kaç saat sürdü ameliyat?

14 saat. Çıkınca "Her şey yolunda" dedi doktorlar ama 2 ay sonra midemi aldıklarını söylediler. Psikolojim uygun olmadığı için o zaman söylememişler. Ben o kafa karışıklığıyla onay vermişim. Midemi alınca yemek borumu bağırsaklarıma bağlamışlar. Dünyada benim gibi bir vaka yokmuş. Literatüre geçtim. Müzik literatürüne geçemeden tıp literatürüne geçmeyi başardım (gülüyor)... 6 ay sonra bir kriz daha, 1.5 yıl sonra acil bir operasyon daha..Ama şu anda iyiyim, her şey bitti. Fazlasıyla kilo aldım, çok mutluyum.

'KENAN DOĞULU'YLA ÇALIŞMAK İSTERİM'

Müzik hayatın neresinde?

Her yerinde! Benim kafamda sürekli müzik çalar. Mesela bugün sabahtan beri 'I'm So Excited' (The Pointer Sisters) dönüyor. Her moduma uygun bir şarkı vardır. Hastanede yattığım dönemlerde de 'Dönülmez Akşamın Ufkundayım' çalıyordu.

Beraber çalışmayı hayal ettiğiniz isimler var mı?

Kenan Doğulu'yla çalışmak isterim. 'İhtimaller' albümünde şarkılarını caz cover'lamıştı. O tarzda çalışmak isterim. Ekin Beril'le çalışmak isterim, çok seviyorum onu. Ayrıca Sertab Erener, Celine Dion ve Lara Fabian'ı da sayabilirim.

ÖZGÜRCE DANS ETTİM

Yeni single'ınız 'Çocuk' hayırlı olsun. Ne kadar sürdü bu şarkının çalışmaları?

Ben ABD'den, ekibin bir kısmı Kanada'dan, bir kısmı da Türkiye'den çevrimiçi buluşmalarla ortaya bir şeyler çıkarmaya başladık. 'Çocuk'un söz-müziği bana ait değil. Orkestra şefim Birkan Şener ve Gökçer Turan'la beraber bir şarkı yapalım istedik. Gökçer Abi'nin eşi Meral Turan ve Birkan Abi beraber 'Çocuk'u yazdılar. Şarkıyı ABD'de kaydettim, Türkiye'ye gönderdim. Klip de Riva'da çekildi.

Dans ettiniz mi klipte?

Özgürce dans ettim!