Mustafa Can Develi: Uzun zamandır hem prodüktörlük hem de Dj'lik yapıyorum - Son Dakika
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Mustafa Can Develi: Uzun zamandır hem prodüktörlük hem de Dj'lik yapıyorum

14.12.2022 14:32
Mustafa Can Develi: Uzun zamandır hem prodüktörlük hem de Dj'lik yapıyorum

Müzik sektörünün tanınmış isimlerinden Mustafa Can Develi, "Uzun zamandır hem prodüktörlük hem de Dj'lik yapıyorum. Konserlerde sahne alarak sevdiğim işi de yapma fırsatı buluyorum. Zaman zaman çok yoğun tempolarda çalışsak da sanırım bu çalışma hayatından, stresinden ve yoğunluğundan keyif alıyoruz" dedi.

Müzik sektörünün tanınmış isimlerinden Mustafa Can Develi, projelerine ve mesleğindeki gidişata ilişkin açıklamalarda bulundu

Develi, "Aranjörlüğünü yaptığım pek çok isim oldu. Xir, Tuğrul Bektaş, Doğan Cem, Tuncay Gören, Buğra Atmaca bunlardan bazıları. Bu sektöre faydalı hizmetler vermeye çalışıyoruz. Tüm işleri kendi işimiz gibi görmemizden kaynaklı olarak talep görüyoruz. Sektörde olmak bizi mutlu ediyor" dedi.

Mustafa Can Develi: Uzun zamandır hem prodüktörlük hem de Dj'lik yapıyorum

DÜNYA LİSTELERİNDE YER ALMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ.

Develi, "Confuse MUSIC bünyesinde yönetici olarak yer alıyorum veElektronik Müzik adına geniş yelpazeye sahip bir müzik yapım şirketiyiz. Elektronik müziğe daha çok yoğunluk vermek istiyorum. İsmimi duyurmak istediğim alan Elektronik Dans Müziği kültürü. Çünkü Future Rave, Psytrance ve Melodic Techno tarzında şarkılar üretmeyi çok seviyorum. Prod By MCD adıyla sahneye çıkıyorum. Çıkardığımız albümlerle yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde dünya listelerinde yer almak için büyük çalışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Can Develi: Uzun zamandır hem prodüktörlük hem de Dj'lik yapıyorum

YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ

Develi sözlerini şöyle sürdürdü: "2023 yılı için 2 albüm çalışmamız devam ediyor. Şimdiden planlanmış 20 den fazla konser planlarımız arasında bulunuyor. Hem yoğun hem de heyecanlı bir yıl bizi bekliyor. Dinleyenlerimizin keyif alması için yoğun çaba sarf ediyoruz."

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Son Dakika Magazin Mustafa Can Develi: Uzun zamandır hem prodüktörlük hem de Dj'lik yapıyorum - Son Dakika


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