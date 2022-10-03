Müzisyen Onur Şener... SANAT DÜNYASINDAN ÖDÜRÜLMESİNE TEPKİLER BÜYÜYOR!

Ankara'da bir eğlence mekanında sahneye çıkan Onur Şener'in, istekte bulunan şarkının sözlerin bilmediği için üç kişi tarafından dövülerek öldürülmesi infial yarattı.

Olay, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesinin Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldi.

Mekana gelen grup, o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den istek parça istedi.

Müzisyen Şener ise şarkıyı bilmediğini belirterek çalmadı.

Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi kavga sonlandırıldı.

MEKAN ÇIKIŞINDA SALDIRI

Eğlence mekanının kapanması yakın saatten ayrıldıkları öğrenilen grup, bu sırada evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı.

3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darbetti.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı.

Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Katillerden ikisi Çalışma Bakanlığında müfettiş, bir tanesi TAI da çalışıyor" paylaşımı yapan Haluk Levent, katil zanlılarının devlet memuru öne sürdü.

İki çocuk babası müzisyenin katledilmesine meslektaşları da tepki gösterdi:

Zülfü Livaneli:

Kahredici bir olay. Hem Onur kardeşimiz hem de toplumdaki hasta, cahil, zorba, lümpen katillerin artması açısından. Bir ülke ancak bu kadar mahvedilebilirdi.

Sabahat Akkiraz:

Onur Şener müzisyen arkadaşımızdı. Bir istek şarkıyı çalmadığı, muhtemelen bilmediği bir eseri seslendiremediği için istek yapan caniler tarafından tuzak kurulup tıpkı Mersin'de katledilen Sarp Öztürk gibi bizden çalındı. Bu kadar sudan bir sebepten cinayet işlemeyi aklım almıyor.

Haluk Levent:

İnanamıyorum. Onur! Güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana? Hem de bir istek şarkısı için! Nereye gidiyoruz belli değil, belli değil halimiz…

Demet Sağıroğlu:

Yine yeteneksiz cahiller tırnağı dahi edemeyecekleri bir müzisyene kıymışlar. Nur içinde yatsın. Ailesine sonsuz sabır dilerim.

Barış Atay:

Kendini her şeyin, herkesin sahibi sanan bir tür oluştu. Kadının, çocuğun, hayvanın, girdiği mekanın, arabasını koyduğu kaldırım kenarının… Fütursuz, anlayışsız, tahammülsüz, saygısız ve en kötüsü; tehlikeli bir tür… Bu tür karşısında o kadar kendi başımızayız ki!

Soner Arıca:

İstediği şarkıyı bilmediği (bilse de söylemek zorunda mı o da ayrı!) için bir insanın hayatına vahşice son vermeyi nasıl bir ruh(lar) yapabilir!!!

Bu korkunç suçun cezası aynı korkunçlukta büyük olmalı… Çok üzücü, çok düşündürücü… Ahhh ki ah, çok üzgünüm…

YAZIKLAR OLSUN BU DÜZENİN GELDİĞİ YERE

Mert Fırat:

Ankara'da bir barda, katiller istedikleri şarkıyı bilmiyor diye Onur Şener'i darp edip öldürmüş!

Gecenin sonunda bardan çıkmasını bekleyip pusu kurmuşlar. Ne yazsan ne söylesen boş.

Yazıklar olsun bu düzenin geldiği yere. Ailesine sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun…

Sevcan Orhan:

Ankara'nın göbeğinde bir barda, magandalar istedikleri şarkıyı okumadı ya da bilmiyor diye (fark etmez) Onur Şener'i darp edip öldürmüş! İşini bitirip bardan çıkmasını beklemiş, pusu kurmuşlar!

Bir şarkı yahu, bir şarkı! Bunun için cana kıymışlar! 2 çocuk babası! Hangisine yanalım?

Sevinç Erbulak:

Yazacak kelimem yok. Canilerin ceza almayacaklarına, alırlarsa da 3-5 yıla çıkacaklarına eminim. Bu ülke bitti artık. Allah rahmet eylesin, ardında bıraktıklarına dayanma gücü dilerim.

Hilal Nesin:

Müzisyen Onur Şener bütün şarkıları bilmek zorunda olduğunu bilmiyordu. Bilmediği şarkı yüzünden katledildi. Tesadüfen yaşıyoruz.

İKİ ÇOCUĞU YETİM KALDI

Aydilge Sarp:

Onur Şener adlı müzisyen, kendisinden istenilen şarkıyı bilmediği ve çalmadığı için, mekan çıkışında, şarkıyı isteyen müşteriler tarafından öldürüldü.

Yanlış duymadınız öldürüldü. Adamcağızın iki çocuğu da yetim kaldı. Bu nasıl bir manyaklık! Bu topluma ne oluyor!

Selçuk Balcı:

Bir müzisyen, bir insan, bir baba, birisinin istediği bir şarkıyı çalmadığı için bir mekanda silahla öldürüldü bugün, katledildi. Bu magandalık ne zaman son bulacak, ne zaman.

Emre Aydın:

Gerçekten çok üzgünüm ne yazılsa ne söylense faydasız! Ailesine sabır diliyorum.

Gülben Ergen:

İstedikleri şarkı söylenmedi diye gencecik bir müzisyen arkadaşımız öldürüldü.

İki çocuk babası Onur Şener'in acısını yüreğimin en derinlerinde hissediyor ve lanetliyorum ona kıyan zihniyeti!